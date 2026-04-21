Se encienden las alarmas en Argentina: el “Colo” Barco no jugó en Francia por lesión

El volante enciende alarmas después de un golpe que sufrió en Conference League

A menos de 100 días para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026, las noticias sobre lesiones de jugadores son un verdadero dolor de cabeza para los entrenadores que en mayo deben presentar listas. La última novedad que sacude a la Selección Argentina se vincula con la ausencia de Valentín "Colo" Barco en un partido por lesión. Algo que preocupa, y más cuando son varios los nombres que se van sumando a la lista de averiados.

Las noticias que llegan desde Europa exponen que el “Colo” no fue convocado al partido que Racing de Estrasburgo debía afrontar contra Rennes en el marco de la fecha 30 de la Ligue 1. El cuerpo técnico entendió que colocarlo dentro de la lista de concentrados y que sume minutos era demasiado arriesgado para su físico y la posibilidad de perder un jugador clave para la semifinal de la Copa de Francia frente al Niza del próximo miércoles 22 de abril.

De acuerdo con el parte médico difundido, Valentín Barco sufrió un golpe en uno de sus tobillos en el partido que afrontó por la Conference League. No se quiso informar la zona para que ningún rival tenga malas intenciones al punto que intente lesionarlo con una fuerte entrada que lo saque rápidamente del campo de juego. Se estima que el jugador será evaluado y probado con el paso de los días para determinar su evolución. Aunque no presenta riesgo grave de lesión.

¿Otro lesionado más a la lista?

El último fin de semana también entregó una noticia que genera más preocupaciones que sonrisas en los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina. El sábado pasado, el Chelsea perdió 1-0 contra el Manchester United en el marco de la Premier League y Enzo Fernández no pudo completar los 90 minutos. De hecho, el volante fue el encargado de mirar al banco de suplentes y hacer señas con el fin de que preparen el cambio de manera inmediata.

El volante fue a buscar un centro que le permita celebrar el empate en el marcador a su equipo, pero culminó con una caída que le provocó bastante dolor. Dos fueron los intentos que llevó a cabo para reponerse y recuperar su participación, pero la molestia le impedía moverse con normalidad. Sin embargo, el paso de las horas expuso una noticia que generó cierto alivio.

“Enzo Fernández está perfectamente, está disponible”, señaló Liam Rosenior, entrenador del Chelsea en conferencia de prensa. Por ende, es probable que aparezca desde el comienzo en la formación que planificará para visitar al Brighton en el marco de la fecha 34. Lo particular es que el conjunto azul volverá a sumar minutos en la mañana del viernes 11 de mayo. Una seguidilla de encuentros que probablemente deje al argentino en el banco para no exigir tanto su físico después de un tremendo golpe.

¿Cuáles son los jugadores lesionados en la Selección Argentina?

El "Dibu" Martínez sufrió una sobrecarga muscular en el gemelo en la previa de un partido del Aston Villa. La lesión se presentó cuando estaba realizando la entrada en calor. Aunque el parte médico expone que llegará sin problemas al Mundial. Por otro lado, Cristian Romero contrajo un golpe en la zona del ligamento lateral de la rodilla. Se estima un tiempo de recuperación de cinco a seis semanas. En tanto que Lautaro Martínez padece una leve distensión en sóleo de la pierna izquierda, que lo complicó hace unos días atrás.

Se estima que los tres podrán recuperarse sin problemas para formar parte de la lista que Lionel Scaloni tiene entregar para afrontar el Mundial. Hay que recordar que la nómina de 55 reservados debe ser informada el 11 de mayo, mientras que el corte definitivo, que se compondrá de los 26 elegidos, tiene como fecha límite el próximo 30 de mayo.