La AFA cambió el reglamento a horas de un nuevo Superclásico entre River y Boca

El Colegio de Áribtros instruyó que los jugadores pueden ser amonestados si realizan cierta acción con el balón.

En otras ligas, el cambio del reglamento con el campeonato en marcha sería un escándalo trascendental. Mientras que en el fútbol argentino pareciera que se trata de una práctica que se está transformando en moneda corriente. A horas de un nuevo Superclásico entre River y Boca, se conoció una nueva norma que la AFA impulsa desde el Colegió de Árbitros y que los jugadores deben respetar con el fin de evitar posibles sanciones de parte que pueda comprometer la continuidad en el campo de juego.

No se trata de una modificación sobre la estructura del Torneo Apertura, sino de una acción particular que los jugadores pueden llegar a replicar dentro del campo de juego. Una que no atenta contra el físico de los profesionales, pero que se decidió castigar de todas maneras. "La circular N.° 01/26 del Comunicado de Gerencia Técnica DNA fue titulada “Subir al balón, infracciones por conducta antideportiva. Falta de respeto al fútbol. Sanción disciplinaria. Tiro libre indirecto. Tarjeta amarilla”.

“Esto se debe a una conducta específica que ha provocado disrupciones en el entorno de juego. Esta práctica, que genera confrontaciones generalizadas, daña significativamente la imagen de un deporte con amplio alcance nacional e internacional. Consiste en que un jugador salte sobre el balón con ambos pies, con la intención de provocar al equipo contrario. Esta acción, además del riesgo de lesión para el propio jugador, genera grandes trastornos en los partidos”, expresa el comunicado.

Por lo tanto, los jugadores de River y de Boca, como también de los demás equipos que forman parte del fútbol argentino, deberán evitar una maniobra que a partir del fin de semana del 18 de abril está etiquetada como prohibida. Lo particular es que uno de los futbolistas que defiende la camiseta de la Selección Argentina como es Valentín Barco hace uso de la acción como sello distintivo de su juego. Algo que se festeja y que se utiliza para promocionar ciertos partidos, ahora quedó marginado a la clandestinidad.

“La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje anuncia que dicha conducta es sancionable como falta de respeto al juego. Se instruye a los árbitros que, al identificar una conducta antideportiva como tal, la sancionen con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario, que se ejecutará en el lugar de la infracción, y amonestar al infractor con tarjeta amarilla”, profundiza el documento que rápidamente fue muy criticado en las redes sociales y en donde se expuso que hay otras cuestiones a mejorar.

¿Quién gana el Superclásico para la Inteligencia Artificial?

Hasta hace unos meses, la astrología era una gran fuente de consulta sobre aquellos eventos deportivos de enorme trascendencia. Una manera de ganarle a la ansiedad y saber qué sucederá cuando el balón se detenga en el campo de juego. Sin embargo, la tecnología avanza y son muchos los que recurren a los conocimientos de la Inteligencia Artificial para tratar de encontrar respuestas. El nuevo episodio del superclásico entre River y Boca no es ajeno a ello.

“Dada la localía de River y su racha de victorias consecutivas sin recibir muchos goles, el ‘Millonario’ parte con una ligera ventaja. Sin embargo, Boca ha demostrado una madurez importante en partidos de eliminación o alta presión”, expresó Gemini de Google. “Victoria ajustada de River Plate (2-1) o un empate (1-1) con mucha fricción en el mediocampo”, agregó sobre el resultado que tendrá el encuentro.

Por otro lado, ChatGPT expone un escenario similar. “No es un clásico cualquiera. River llega como equipo armado, con identidad y golpeando primero. Boca llega con orgullo… pero más dependiente de momentos”, arrancó. Su análisis de los últimos 10 partidos le permite señalar que River está en “mejor forma”; es candidato por la localía, “posee mejor funcionamiento colectivo” y que Boca “es más irregular”. Por ende, su lectura lo lleva a decir que “el resultado más probable es 2-1 a favor del ‘Millonario’”.

