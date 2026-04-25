Una buena noticia en medio de un camino difícil. El mediático cantante Teto Medina compartió con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud que generó alivio y emoción en quienes lo siguen de cerca. El artista, que viene atravesando un cáncer de colon con metástasis hepática, reveló que por ahora no necesitará someterse a una cirugía de hígado.

Medina contó en sus redes sociales que asistió a una consulta con el especialista para evaluar si era necesario intervenir quirúrgicamente. Una de las posibilidades que manejaban los médicos era una operación de hígado, una instancia que el propio cantante esperaba con incertidumbre.

Sin embargo, el resultado fue mejor de lo esperado. "Con mucha alegría recibí la noticia de que no es necesario", escribió el músico, y explicó el motivo: la quimioterapia respondió bien en su organismo porque siguió al pie de la letra las indicaciones médicas.

El rol de la disciplina en el tratamiento

Teto fue transparente sobre lo que implica sostener ese nivel de compromiso con el tratamiento. Reconoció que cuando los ciclos de quimioterapia se extienden en el tiempo, aparecen las ganas de ceder, de comer algo prohibido o de relajar las restricciones. Pero eligió no hacerlo.

"Estuve firme, hice caso, hice lo que había que hacer y realmente funcionó bien", señaló. Y describió lo que viene: 21 días de inmunoterapia antes de una nueva evaluación del cuadro. Después, controles periódicos y seguir cuidándose.

Más allá de los datos médicos, lo que más repercutió de sus palabras fue el mensaje que eligió dejarles a quienes atraviesan situaciones similares. Teto pidió salir de la narrativa del miedo que rodea al diagnóstico de cáncer y conectarse con una actitud diferente.

"Conectémonos con los que se están curando", dijo, y agregó que la reacción del entorno importa mucho en este proceso. Su pedido fue claro: "Si acompañás a alguien que pase por esto, acompañalo con buena onda, porque es suficiente con lo que uno pasa con la mala prensa que tiene todo esto".

El cantante cerró su mensaje con una frase sencilla pero contundente: "Estoy contento y bien". Tres palabras que, en el contexto de lo que viene atravesando, dicen mucho más de lo que parecen.