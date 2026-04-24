Advierten que bajó hasta un 40% la cantidad de colectivos circulando en el AMBA

La cantidad de colectivos circulando en el AMBA cayó hasta un 40% en los últimos meses, en el contexto de la suba del combustible por el estallido de la guerra en Medio Oriente, según advirtió un informe de la UBA que cuantificó la baja en la frecuencia registrada durante abril.

En concreto, la oferta de colectivos en el área metropolitana se redujo un 30% promedio en comparación con el nivel operativo regular. Pero esta disminución fue más pronunciada en los servicios interjurisdiccionales a cargo de la Nación (en las líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo) y en la Provincia (en las líneas que circulan solo dentro de los partidos bonaerenses), donde la caída llegó al 40%.

Esta baja se vio parcialmente compensada por los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales registraron una merma menor, del 5%, precisó el informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El estudio sostiene que el abrupto incremento en el costo del combustible, producto de la guerra en Irán, generó una menor oferta de colectivos del AMBA. También aclara que, pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales, y precisaron que la flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019 (2.359 coches menos).

En ese sentido, el informe explicó que la discusión de fondo es de orden fiscal, y que supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes. Ello se debe a que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1.744 pesos por litro cuando hoy el precio de mercado, producto de la guerra, supera los $2.100.

De este total de subsidios extra requeridos para cubrir el costo actual del combustible, $1.750 millones corresponderían a CABA, $7.595 millones corresponderían al Estado Nacional y $8.155 millones a la provincia de Buenos Aires.

Si, en cambio, se trasladara la totalidad del incremento a las personas usuarias, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%, además de las subas periódicas establecidas por la CABA y la provincia de Buenos Aires, alertó el informe.

Cayó un 21% la cantidad de pasajeros de colectivos en el AMBA

En paralelo a la baja una de las principales cámaras empresarias de transporte realizó un informe en el que se advierte una fuerte caída en la demanda. Hubo un 21% menos de pasajeros durante el último año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y es un nuevo dato que demuestra el enfriamiento de la economía en más de dos años de gestión de Javier Milei.

Según el informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) entre abril de 2025 y el mismo mes de 2026 hubo 21% menos de venta de pasajes de lunes a viernes en las líneas que circulan por todo el AMBA. Este número también se vio reflejado en el nivel de frecuencias, que bajó un 19%.

La caída en este distrito fue mayor que en ciudad de Buenos Aires, donde las 28 líneas de CABA registraron una merma de 11% de pasajeros y 9% en las frecuencias, también a nivel interanual, según se detalló.