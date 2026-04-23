Belgrano vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 17:30 (hora Argentina), Gimnasia visita a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.
Así llegan Belgrano y Gimnasia
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
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Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura
Belgrano viene de empatar ante Barracas Central por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 2 en el arco rival.
Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura
Gimnasia viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia se quedó con la victoria por 0 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.
Horario Belgrano y Gimnasia, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas