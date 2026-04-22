Cómo bloquear tu celular en Argentina si te lo robaron

El servicio funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y es completamente gratuito. Con un solo llamado al *910 desde cualquier teléfono, incluso desde el de un familiar, amigo o un tercero, es posible dar de baja la línea y bloquear el equipo de manera simultánea en todo el país. Durante la llamada se realizan preguntas de seguridad para verificar la identidad del titular.

Qué pasa cuando bloqueás el equipo

El bloqueo inutiliza el celular para cualquier uso en redes móviles. El equipo queda inhabilitado en todas las redes móviles de Argentina. Nadie podrá utilizarlo insertando un chip nuevo. Si alguien intenta activarlo, el sistema mostrará un mensaje informando que el dispositivo no puede ser utilizado. De esta manera, se dificulta enormemente su reventa en el mercado informal.

No es necesario conocer el IMEI de memoria para hacer el trámite. El sistema lo asocia automáticamente a la línea denunciada. Este mecanismo funciona para todas las compañías —Claro, Personal, Movistar y otras— y para todo tipo de planes, tanto pospago como prepago. La línea queda suspendida temporalmente, pero no se pierde: podés recuperar tu número solicitando un nuevo chip en tu compañía telefónica. Si tenés línea prepaga, registrala marcando *234# para conservarla.

Qué hacer antes de llamar al *910

Si todavía tenés acceso remoto al equipo, hay un paso previo recomendado. Se sugiere primero borrar los datos de forma remota. En dispositivos Android se puede utilizar la función "Encontrar mi dispositivo" de Google; en iPhone, a través de iCloud. Luego se debe proceder con la llamada al *910.

El IMEI: qué es y por qué conviene tenerlo guardado

El IMEI es el número de identidad único de cada celular, como el DNI del equipo. Se obtiene marcando *#06# en cualquier teléfono. También aparece debajo de la batería, en la caja original o en Configuración → Acerca del teléfono.

Guardarlo antes de que pase algo es clave. Si comprás un equipo usado, podés verificar que no esté bloqueado ingresando el IMEI en el sitio oficial del ENACOM: enacom.gob.ar/imei.

Si recuperás el equipo

El bloqueo no es permanente. Si querés recuperarlo, podés rehabilitarlo a través de la empresa telefónica, que puede solicitar la denuncia u otros datos para acreditar la propiedad.