Microsoft integrará a Mythos, de Anthropic, en su programa de desarrollo de seguridad

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un logotipo de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París

Microsoft ​anunció el miércoles que tiene previsto integrar modelos avanzados de inteligencia artificial, ‌entre ellos "Claude Mythos ‌Preview" de Anthropic, en su marco de programación segura, en momentos en que la compañía elabora su estrategia para reforzar sus capacidades de ciberseguridad.

La incorporación de los modelos al Ciclo de Vida de Desarrollo ​de Seguridad (SDL, ⁠por su sigla en inglés) de Microsoft ‌ayudará a identificar vulnerabilidades y ⁠a desarrollar soluciones más ⁠rápidamente, en una fase temprana del ciclo, dijo el desarrollador de Windows en un blog.

Mythos, ⁠anunciado el 7 de abril, ha ​detectado "miles" de vulnerabilidades importantes en ‌sistemas operativos, navegadores web ‌y otro software. Sus capacidades para ⁠programar a alto nivel le han otorgado una habilidad potencialmente sin precedentes para identificar vulnerabilidades de ciberseguridad e idear formas ​de ‌explotarlas, según los expertos.

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Anthropic ha dicho que la versión actual, Claude Mythos Preview, se implementará primero en un grupo selecto de empresas como parte ⁠del "Proyecto Glasswing" de Anthropic, una iniciativa controlada en la que las principales empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, Amazon.com y Apple, pueden utilizarlo para buscar vulnerabilidades de ciberseguridad.

Microsoft dijo que evaluó Mythos utilizando sus propios parámetros de código ‌abierto para tareas de ingeniería de detección en el mundo real, y que "los resultados mostraron mejoras sustanciales en comparación con los modelos anteriores".

La administración del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, los bancos centrales de todo el mundo y las industrias se apresuran a ‌ponerse al ⁠día con Mythos y su capacidad para hacer que los ciberataques ​complejos sean más fáciles y rápidos de descifrar.

Con información de Reuters