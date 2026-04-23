Comunicado de Rosario Central: denuncian que abusaron a un jugador de las infantiles

El comunicado de Rosario Central tras una denuncia anónima de abuso a un chico de las infantiles.

Rosario Central publicó un comunicado después de que se produjera la denuncia anónima por el supuesto abuso a un jugador de la categoría 2013, en sus divisiones infantiles. El club santafesino, presidido por Gonzalo Belloso, publicó que se convocó "a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y padres" de la mencionada divisional y se activó el protocolo, entre otras cuestiones.

Mientras tanto, desde el área de Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe de la provincia se pusieron a disposición de la institución "Canalla" para coordinar los pasos a seguir en la investigación y poder llegar a una solución. Según indicó la propia entidad del fútbol argentino, los hechos señalados involucran a niños de entre 12 y 13 años que forman parte de las infantiles. La denuncia refiere a episodios que se habrían producido dentro del mismo grupo de pares. De cualquier manera, la investigación seguirá su curso.

El comunicado de Rosario Central

Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada.

También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo.

Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución.

El comunicado de Rosario Central tras una denuncia anónima de abuso a un chico de las infantiles.

¿Cómo denunciar un abuso en Argentina?

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A través de sus dos opciones podés obtener asistencia y asesoramiento si sufrís violencia familiar y/o sexual, grooming o si te encontrás con obstáculos para acceder a tus derechos.

Si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, llamá a la Línea 137 opción 1, o escribinos por Whatsapp al (54–11) 3133-1000.

También podés realizar tu consulta en forma confidencial.

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