Estudiantes (RC) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Estudiantes (RC) recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 16 del Apertura, el próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Rosario Central

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

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Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Gimnasia. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de derrotar a Sarmiento con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 8 en su arco.

Horario Estudiantes (RC) y Rosario Central, según país