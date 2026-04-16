Sin Di María, Rosario Central se hizo fuerte en Paraguay y se trajo un triunfo

En una noche donde la garra suplió la ausencia de su máxima estrella, Rosario Central se llevó un triunfo de oro en su visita a Paraguay. Sin Ángel Di María en cancha, el equipo de Jorge Almirón supo sufrir y golpear en el momento justo para derrotar a Libertad por 1-0, consolidándose como el nuevo líder de su zona en la Copa Libertadores.

Desde el pitazo inicial en el estadio La Huerta, el "Canalla" mostró mejores argumentos. Durante la primera mitad, el conjunto rosarino asedió el área defendida por Ángel González, quien tuvo que esforzarse al máximo para mantener su valla invicta. La chance más clara llegó a través de la pelota parada, donde la defensa paraguaya debió despejar el balón sobre la línea de gol para evitar la caída de su arco.

Tras un segundo tiempo que cayó en un pozo futbolístico y se volvió chato, la luz apareció a los 38 minutos del complemento. La jugada nació de los pies de Emanuel Coronel: el lateral ex-Banfield trazó una diagonal punzante desde la izquierda hacia la medialuna y filtró un pase quirúrgico para Enzo Copetti. El delantero no perdonó y, con un remate cruzado ante la salida del arquero, desató la euforia argentina.

Con este resultado, Rosario Central tiene 4 unidades, mira a todos desde arriba en el Grupo H. Su próximo desafío copero será en 15 días ante Universidad Central en Caracas. Antes, este domingo a las 19:15, recibirá a Sarmiento de Junín en el Gigante de Arroyito por el torneo local.

El partido se vio por Pluto TV y contó con la presencia de Mirabal, un creador de contenido especializado en la cultura argentina. También estuvieron Nico Gómez Zurita y Jero Torres Santoro quienes lideran una cobertura pensada para las audiencias digitales del fútbol



Los próximos partidos de Rosario Central que transmitirá Pluto TV

● Rosario Central vs Libertad — martes 5 de mayo, 19:00 (Arg); 17:00 (Col)



● Independiente del Valle vs Rosario Central — miércoles 27 de mayo, 19:00 (Arg); 19:30 (Col); 18:30 (Mx