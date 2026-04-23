La segunda audiencia del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en el primer tramo del caso Nora Dalmasso dejó un dato contundente. En ésta instancia se reconoció que el principal sospechoso había sido investigado en su momento, pero que no se le realizó la prueba de ADN que, años más tarde, fue determinante.

Según fuentes del caso, esto evidencia “mal desempeño” en la investigación inicial y reaviva los cuestionamientos sobre el manejo de pruebas en uno de los casos que más impacto tuvieron en el país.

Cabe remarcar que este dato resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que, 18 años después y con la causa ya prescripta, el análisis genético permitió identificar como autor del femicidio a Roberto Bárzola.

El "mal desempeño" que marcó una diferencia contundente en la causa

Durante la segunda audiencia, tanto fiscales como testigos coincidieron en que Bárzola había sido investigado pero que no se avanzó con la obtención de su ADN, pese a que sí se realizaron estudios similares a otras personas con menos sospechas o a la propia familia Macarrón.

Los impulsores del jury señalaron que esta situación impactó negativamente en la familia de la víctima, ya que durante años quedó bajo sospecha por diversas hipótesis que escalaron desde un crimen llevado a cabo por encargo del viudo hasta una supuesta relación incestuosa con su hijo Facundo.

En la jornada declararon el ex fiscal Fernando Moine; el hermano de la víctima, Juan Dalmasso; la ex jueza Hilda Nora Sucaría y la funcionaria judicial Valeria Lucía Savino.

La expectativa ahora está puesta en la próxima audiencia, donde se prevé la declaración de la genetista Nidia Modesti. Su testimonio es considerado clave, ya que su trabajo permitió identificar el ADN de Bárzola tras la reapertura de la causa en el 2022.

Los cruces en la primera audiencia por las críticas a la investigación

El viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, en la primera audiencia del jury apuntó directamente contra el fiscal Javier Di Santo, quien se quebró durante su exposición. “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloró 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo”, expresó.

Además consideró inverosímil la hipótesis que lo ubicaba como autor del crimen: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”.

En el mismo testimonio, Macarrón criticó al fiscal Luis Pizarro y remarcó las consecuencias que tuvo el proceso judicial en su vida: “Me sometí a un juicio porque soy inocente. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo”.