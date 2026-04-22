Macarrón apuntó contra el fiscal que lloró en el jury por el caso Dalmasso: “¿Por qué no lo hiciste 19 años atrás?”

En la jornada del martes comenzó el jury por mal desempeño y negligencia contra los tres primeros fiscales intervinientes en el caso Nora Dalmasso. En este contxto, una de las declaraciones más esperadas fue la de Marcelo Macarrón, el viudo de la víctima, quien testificó lanzando duras críticas a los funcionarios judiciales.

Durante una extensa audiencia, que tuvo momentos de alta tensión emocional, Macarrón cuestionó el accionar de los investigadores desde el inicio del caso. “Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia. Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas”, expresó el viudo de Dalmasso e insistió en que existían elementos que no fueron considerados.

Los cruces en la audiencia por las críticas a la investigación del caso

Marcelo Macarrón apuntó directamente contra el fiscal Javier Di Santo, quien se quebró durante su exposición. “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloró 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo”, expresó el marido de Nora en medio de la audiencia.

También consideró inverosímil la hipótesis que lo ubicaba como autor del crimen: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”.

En el mismo testimonio, Macarrón criticó al fiscal Luis Pizarro y remarcó las consecuencias que tuvo el proceso judicial en su vida: “Me sometí a un juicio porque soy inocente. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo”.

Caso Nora Dalmasso: el testimonio de los hijos y el impacto en la familia

Macarrón relató el proceso personal de recuperación al que se sometió tras la investigación: “Me interné en un centro de rehabilitación y ya hace cuatro años que no tomo alcohol. Hoy trabajo normalmente en mi consultorio”. Además, destacó el rol de su entorno familiar en ese proceso: “Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, todos pudimos salir adelante”.

Después habló Facundo Macarrón, quien también había sido señalado como sospechoso en los inicios de la investigación. El hijo de Nora afirmó que las acusaciones le “arruinaron la juventud” y reveló que fue forzado a “salir del closet” en medio de la exposición mediática.

La hija del matrimonio, Valentina, declaró de manera virtual y aseguró que su familia sufrió un daño “irreparable”, especialmente su padre y su hermano.

En la jornada de hoy continuará la segunda audiencia del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Son acusados por mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora.