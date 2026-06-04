Claudio Tano Marciello toca en homenaje a Almafuerte en el día del Metal Argentino: entradas para el show en CABA

El Tano Marciello conmemora a Almafuerte.

El heavy metal argentino tendrá una de sus citas más emotivas del año con el regreso de Claudio “Tano” Marciello a los escenarios porteños. Considerado uno de los guitarristas más importantes de la historia del género en el país, el músico volverá a encontrarse con el público para celebrar el legado de una banda que marcó a varias generaciones de seguidores del metal nacional.

La presentación adquiere un significado especial porque se realizará en el marco del Día del Metal Argentino, una fecha cargada de simbolismo para los fanáticos. El evento promete convertirse en una noche de homenaje, memoria y reconocimiento a una de las agrupaciones más influyentes de la escena pesada local, cuyo repertorio sigue vigente entre miles de seguidores.

Cuándo toca Claudio Tano Marciello y por dónde comprar entradas

Claudio Tano Marciello tocará el 24 de octubre en Arena Sur.

Las entradas se pueden comprar a través de Passline.

Precios para Claudio Tano Marciello en el Día del Metal Argentino

Entrada general: $45.000

El presente del "Tano" Marciello

La propuesta de Claudio “Tano” Marciello con “CTM Conmemora a Almafuerte” va más allá de un simple recital homenaje. El guitarrista busca mantener vivo el legado musical de una de las bandas más importantes del metal argentino a través de una puesta en escena que recupera las canciones que marcaron a varias generaciones de fanáticos. Con un repertorio integrado por clásicos de distintas etapas del grupo, el proyecto funciona como un puente entre la historia de Almafuerte y el público que continúa identificándose con su mensaje y su sonido.

El Tano es una leyenda del metal argentino.

En la actualidad, Marciello atraviesa una etapa de intensa actividad artística. Además de sostener su carrera solista bajo las siglas CTM, participa en distintos festivales y presentaciones especiales que lo mantienen como una de las figuras más respetadas de la escena pesada nacional. Su vigencia se explica tanto por su virtuosismo como guitarrista como por la conexión que conserva con los seguidores del género, quienes lo consideran una referencia fundamental del rock pesado argentino.

La trayectoria de Marciello está estrechamente ligada a la historia de Almafuerte. Integró la banda desde su formación en 1995 junto a Ricardo Iorio y fue uno de los responsables de construir la identidad musical del grupo a través de riffs, solos y composiciones que se transformaron en clásicos. Durante más de dos décadas participó en discos emblemáticos y giras multitudinarias, consolidándose como uno de los guitarristas más influyentes del metal nacional. Hoy, con este proyecto homenaje, continúa honrando ese recorrido y reafirmando la importancia de una obra que dejó una marca indeleble en la música argentina.