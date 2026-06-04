Era la ruta que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú en 1663 y una localidad todavía conserva sus caminos

El Municipio bonaerense de Luján suma una nueva propuesta para quienes buscan escapadas cerca, que entrelacen historia, patrimonio y naturaleza. A través del programa Camino Real, presentado recientemente por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Luján se posiciona como uno de los puntos disponibles para redescubrir los vestigios de la ruta que, desde 1663, conectó el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú.

El llamado Camino Real fue construido durante el período colonial por orden de José Martínez de Salazar, quien era entonces capitán general de la Gobernación del Río de la Plata. Durante siglos fue una vía estratégica para el transporte de personas, mercancías y comunicaciones entre distintos puntos del Virreinato. Actualmente es territorio de Bolivia y gran parte de su trazado desapareció con el paso del tiempo y el avance de nuevas rutas. Aún subsisten tramos de la ruta que llegaba hasta Lima y sitios que permiten reconstruir su historia.

Una ruta histórica para descubrir en un paseo

La iniciativa impulsada por la Provincia busca identificar, preservar y poner en valor los caminos, postas y lugares vinculados con la antigua ruta. En esa línea, Luján se presenta como la puerta de entrada ideal para conocer el legado de uno de los recorridos más importantes del período colonial.

El proyecto contempla la creación de circuitos turísticos que le permitan a los vecinos y visitantes recorrer los sectores conservados del Camino Real, conocer su relevancia histórica y comprender cómo funcionaba la red de comunicaciones que articulaba gran parte del territorio de la región hace más de tres siglos.

Durante la presentación, Kicillof destacó que la propuesta apunta a “reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región”, y a generar nuevas actividades que fortalezcan el turismo bonaerense.

Patrimonio, cultura y desarrollo local

El programa también prevé la articulación con otros municipios bonaerenses y provincias atravesadas por el histórico camino. Entre los distritos que asumieron el compromiso están Mercedes, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Suipacha, Baradero, Bolívar y 9 de Julio.

Por su parte, el intendente Leonardo Boto resaltó que la recuperación del Camino Real constituye una política pública para fortalecer el patrimonio histórico y el turismo cultural y religioso. “Luján es un punto de encuentro entre la fe y la historia, y nuestro municipio es un destino clave cuando hablamos de identidad bonaerense”, expresó.

La propuesta suma un nuevo atractivo para quienes visitan la ciudad más allá de su tradicional circuito religioso.