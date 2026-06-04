Boleto con 55% de descuento en colectivos en junio 2026: quiénes pueden acceder y cómo obtenerlo

Tarjeta SUBE.

En medio de los aumentos que impactaron sobre el transporte público durante los últimos meses, un importante grupo de usuarios puede acceder a un descuento del 55% en el valor de los boletos de colectivos, trenes metropolitanos y otros servicios de transporte urbano durante junio de 2026.

El beneficio forma parte de la Tarifa Social Federal, una política pública que busca garantizar el acceso al transporte para sectores de menores ingresos y grupos vulnerables. Para obtenerlo, es indispensable contar con una Tarjeta SUBE registrada y asociada al beneficio correspondiente.

Quiénes pueden acceder al descuento del 55% en el transporte

La reducción tarifaria alcanza a las personas incluidas en determinados programas sociales o grupos específicos definidos por el Estado nacional. Entre ellos estaban los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados.

Excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Estudiantes que reciben becas PROGRESAR.

Personal de trabajo doméstico.

Beneficiarios de Hacemos Futuro.

Monotributistas Sociales inscriptos en REDLES.

Titulares de pensiones no contributivas.

El descuento se aplica tanto en los servicios de transporte urbano de pasajeros como en los trenes metropolitanos que utilizan el sistema SUBE para el cobro de tarifas.

Tarjeta SUBE.

Cómo obtener la Tarifa Social Federal en la SUBE

Para acceder al beneficio, los usuarios deben tener la tarjeta SUBE correctamente personalizada y asociada al atributo social correspondiente.

La gestión se realiza a través de los canales oficiales de SUBE, donde cada beneficiario puede verificar si está alcanzado por la Tarifa Social Federal y activar el descuento. Una vez completado el trámite, la rebaja se aplica de manera automática al momento de abonar el viaje.

Las autoridades recomiendan mantener actualizados los datos personales vinculados a la tarjeta para evitar inconvenientes y garantizar la continuidad del beneficio.

Qué beneficios adicionales tienen los jubilados

Además del descuento del 55% en colectivos y trenes metropolitanos, los jubilados que perciben el haber mínimo cuentan con una ventaja adicional en el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires.

De lunes a viernes, entre las 9 y las 17 horas, pueden viajar gratuitamente en los ferrocarriles metropolitanos presentando el último recibo de haberes.

Tarjeta SUBE.

Los jubilados y pensionados también acceden a un descuento del 40% en los servicios ferroviarios de media y larga distancia. Para obtenerlo deben presentar la credencial de ANSES que acredita su condición al momento de comprar el pasaje.

El beneficio también alcanza a quienes estén registrados como jubilados o pensionados en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, siempre que exhiban la credencial correspondiente.