Empieza el Jury a tres fiscales del caso Dalmasso con el fuerte reclamo de los hijos: “El asesino sigue suelto”

A casi 20 años del brutal crimen de Nora Dalmasso en el country Golf Club de Río Cuarto, se lleva adelante el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles acusados de mal desempeño de sus funciones y negligencias en la investigación lo que dejó en libertad al sospechoso que, tras una nueva investigación, fue identificado por una muestra de ADN con los indicios que desde el primer día habían sido recolectados pero no se habían realizado las comparaciones con otros sospechosos ya que los tres fiscales sólo persiguieron a la familia de la víctima.

El Jury, que se llevará a cabo en la Legislatura Unicameral de Córdoba, está previsto que se desarrolle hasta el 27 de abril y declararán al menos 37 testigos entre los que se espera las palabras del viudo, Marcelo Macarrón y los hijos de Nora, Facundo y Valentina. Después de esas cinco jornadas, si los testimonios no se extienden y no quedan pruebas por producir, se fijará una fecha para los alegatos, la deliberación y la sentencia que podría terminar con los tres fiscales destituidos o, si son absueltos, en sus cargos. Más allá de los tiempos del proceso, el procedimiento estipula que debe resolverse antes de los cuatro meses, por lo que la definición sobre el futuro de los tres fiscales debe conocerse antes del 28 de mayo.

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La acusación contra los tres fiscales está basada en que “sólo orientaron la investigación para culpar a la familia” sin considerar las pruebas y los indicios, lo que llevó a acusaciones contra Facundo Macarrón primero y luego hacia el esposo de Nora, Marcelo Macarrón, que hasta fue llevado a juicio. Finalmente, tras cerrar esa etapa, la Justicia ordenó en 2024 que un nuevo fiscal, Pablo Jávega, tomara la investigación y, con perspectiva de género, avanzara en conocer quién podía ser el asesino. Así, el nuevo investigador realizó cotejos de ADN que determinaron que tres muestras, levantadas en la escena del crimen, dos en el cinto de la bata y una en la zona íntima de la víctima, correspondía a Roberto Bárzola que por entonces era empleado de refacciones en la casa del crimen.

Esas demoras en encontrar al posible asesino determinaron la prescripción de la causa, una situación que para la familia y sus abogados tiene que ver exclusivamente con el ensañamiento y la persecución contra la familia de Nora Dalmasso. Así, el fiscal Di Santo que llevó la causa entre 2006 y 2015, tomó primero como posible asesino al pintor Gastón Zárate, que luego de una multitudinaria marcha fue apodado como “El Perejil” y posteriormente, liberado por falta de pruebas. Entonces el investigador persiguió y acusó a Facundo, el hijo de Nora, inmiscuyéndose en su vida privada y dejando entrever datos que no sólo eran carentes de sustento sino que vulneraron todo derecho a la intimidad. Luego fue el turno del fiscal Miralles, entre 2016 y 2017, que basó su investigación en la existencia de un sicario y un crimen por encargo, una hipótesis que no condujo a nada. Por último, entre 2017 y 2019 el fiscal Pizarro llevó adelante la hipótesis de que Marcelo Macarrón había viajado de forma clandestina desde Punta del Este para cometer el crimen y luego volvió a Uruguay para jugar un torneo de Golf.

Tras la absolución de Macarrón y la investigación de Pablo Jávega, el nuevo fiscal pidió llevar a juicio al parquetista Roberto Bárzola por “abuso sexual seguido de muerte” de Nora Dalmasso. Para el investigador, “la causa está bajo revisión y no debe darse por terminada ya que el Ministerio Público tiene la obligación de impulsar la investigación”. Mientras tanto, la defensa de los fiscales asegura que “se defenderán con la verdad y demostrarán que trabajaron acorde a las reglas” por lo que cada hipótesis contra la familia de la víctima deben evaluarse con la mirada en sí el trabajo era acorde a derecho, no por los resultados.

En este contexto, la familia de Nora Dalmasso sigue reclamando justicia en cada paso posible. En las últimas horas, Facundo Macarrón recordó parte de la investigación y aseguró que “el fiscal Di Santo me arruinó la vida” ya que lo acusó de matricidio cuando era apenas un joven y sostuvo que “hay un montón de sueños que tuve que postergar por culpa de su ineptitud”. Frente al desastroso trabajo de los tres fiscales, el joven aseguró que “la cobardía de los fiscales” los llevó a perseguir “hipótesis fantasiosas como las de un sicario o un avión fantasma” y por negligencias voluntarias dejaron de lado realizar el cotejo de ADN que sí hizo el fiscal Jávega. “Ya sabemos quien es el asesino”, cuestionó Facundo y destacó que “como familia estamos totalmente convencidos”. Apuntó a Bárzola asegurando que “él la violó, la mató y sigue suelto por las calles de Río Cuarto sin que nadie le diga absolutamente nada”.

Ahora, la familia de Macarrón espera que este martes 21 de abril se dé comienzo al final de la revictimización constante que viven y que la Justicia, después de más de 19 años, empiece a dar respuestas de por qué nunca investigaron de verdad para poder responder quién mató a Nora Dalmasso. Y aunque -al menos por ahora- no puedan encerrar al asesino, que los responsables de la ineptitud en la investigación ya no puedan dañar otras familias.