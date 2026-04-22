Acción extrema y supervivencia al límite: el fenómeno bélico que arrasa en Netflix

Dirigida por Jalmari Helander, la producción cierra el top 4 de las películas más vistas en la plataforma,

Situada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en un escenario poco explorado por el cine, Sisu desembarca en Netflix reavivando el interés por la acción extrema, el relato bélico y una historia de supervivencia llevada al límite.

Dirigida por Jalmari Helander, la producción cierra el top 4 de las películas más vistas en la plataforma, aglutinando 4.5 millones de visualizaciones sólo en la última semana.

¿De qué se trata Sisu?

La trama sigue a Aatami Korpi, un solitario buscador de oro que vive apartado de la civilización. Su rutina cambia cuando descubre un importante yacimiento en medio de la nada. Decidido a trasladar su botín a un lugar seguro, se cruza con una patrulla de soldados nazis en retirada. El encuentro desata el conflicto central: los militares le roban el oro, sin saber que se enfrentan a un excomando con habilidades letales y una determinación fuera de lo común.

A partir de ese punto, la película se convierte en una persecución implacable a través de paisajes desolados y campos minados. Korpi, prácticamente sin pronunciar palabras, despliega una resistencia sobrehumana frente a un enemigo numéricamente superior. La narrativa avanza con un ritmo sostenido y con un fuerte foco en la acción física, donde cada enfrentamiento escala en violencia y creatividad.

El título hace referencia a un concepto finlandés, “Sisu”. Más que una palabra, se trata de una idea vinculada al coraje, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a situaciones extremas. Esa noción la atraviesa y define al protagonista, que encarna una especie de héroe mítico moderno, casi indestructible.

Desde su estreno original en 2023, el film obtuvo una recepción positiva dentro del circuito de cine de género, destacándose por su propuesta directa y su apuesta por la espectacularidad. Su llegada a Netflix amplía el alcance a nuevas audiencias, especialmente a quienes buscan historias de acción sin concesiones.

Ficha técnica de Sisu