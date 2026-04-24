Carlos Alcaraz sacudió al tenis: anunció que no estará en Roland Garros por lesión

Carlos Alcaraz utilizó sus redes sociales para confirmar si estará presente en Roland Garros, tras sufrir una lesión de muñeca.

La edición 2026 del Abierto de Francia tendrá la ausencia más significativa en décadas. Carlos Alcaraz, ganador en 2025, anunció que no se presentará en Roland Garros debido a una lesión de muñeca que lo obligó a parar durante semanas por el dolor que sentía. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos“, manifestó "Charli" en sus redes sociales.

El español, actual número 2 del mundo por detrás de Jannick Sinner, sufrió la lesión en el debut del ATP de Barcelona de Conde de Godó que se disputó la pasada semana. Si bien tanto él como su equipo pensaron que era apenas un dolor, la lesión fue más grave de lo imaginado y llevó al murciano a bajarse del Masters de Madrid Open, como también el de Roma y Roland Garros.

El español, ganador de 2 títulos en el Grand Slam francés, ya había alarmado al tenis sobre que su presencia en Roland Garros no estaba asegurada en el evento de los Premios Laureus. “Veremos. La siguiente prueba va a ser crucial, que digamos. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando estar positivo, estar animado, con paciencia, aunque estos días se están haciendo largos. No puedo dar un plazo para volver", había expresado a la prensa.

Luego de algunos días de descanso y de pruebas, los resultados no fueron los esperados y el propio Alcaraz confirmó que la lesión de muñeca continúa, a través de un mensaje en sus redes sociales: “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participaren Roma y Roland Garros a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”

Sin dudas, la baja de "Carlitos" es un duro golpe para el torneo por excelencia de polvo de ladrillo, ya que no contará con el jugador que mejor se desempeña en la actualidad. Y también el golpe se vio reflejado en Alcaraz, que reflejó su tristeza en el posteo: “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

Además de no poder porteger los puntos en Roland Garros, Carlos tampoco podrá hacerlo en Roma, donde también debía defender 1.000 puntos logrados en el título del 2025. Teniendo en cuenta los tres torneos que se perderá, incluido el Mutua Madrid Open, el oriundo de Murcia podría, en total, perder hasta 3.000 puntos, lo que le permtiría a Alezander Zverez poder pasarlo en el ranking en caso de finalizar una buena gira.

Las lesiones vuelven a golpear en la gira de tierra

La relación entre Alcaraz y la temporada sobre polvo de ladrillo enciende señales de preocupación. Lo que supo ser el escenario ideal para su explosión deportiva, hoy aparece marcado por una constante: las lesiones que condicionan su calendario y generan incertidumbre de cara a los grandes torneos.

Lejos de ser un episodio aislado, las complicaciones físicas acompañan al español desde hace varias temporadas. En 2022, incluso en el año de su consagración, ya había tenido que resignar parte de la gira. Fue el primer aviso de una tendencia que no logró revertir.

En 2023, una lesión en la muñeca lo marginó de citas importantes. Luego, en 2024, el foco estuvo en el antebrazo: se perdió Montecarlo y Barcelona, reapareció en Madrid, pero la dolencia se agravó y lo obligó a bajarse también de Roma. Un patrón que comenzó a encender alarmas dentro de su equipo.

En 2025, las molestias en el isquiotibial y el aductor lo dejaron fuera del Mutua Madrid Open, uno de los torneos más importantes del calendario. En ese momento, el propio tenista fue contundente: “Quería jugar, pero decidimos no asumir riesgos”. La lesión se había originado en la final del Conde de Godó, y terminó condicionando su presencia en Madrid.

Lejos de mejorar, el panorama volvió a repetirse en 2026. Alcaraz se vio obligado a abandonar el torneo de Barcelona por nuevos problemas físicos, reafirmando una tendencia que preocupa cada vez más.

El impacto del calendario y la falta de descanso

El propio Alcaraz puso el foco en uno de los factores clave: la exigencia del circuito. En conferencia de prensa, reconoció que el escaso tiempo de recuperación entre partidos juega un papel determinante en la aparición de estas molestias. La acumulación de encuentros y la intensidad del circuito ATP terminan pasando factura, especialmente en una superficie tan demandante desde lo físico como el polvo de ladrillo.