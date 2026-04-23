Golpe del tenis argentino en Madrid: Carabelli aplastó al ex 6 del mundo y Cerúndolo avanzó

El tenis argentino tuvo buenos resultados en el debut del Masters 1000 de Madrid, con una victorias de Camilo Ugo Carabelli y otra de Juan Manuel Cerúndolo.

El tenis argentino dio un golpe contundente este jueves en el Masters 1000 de Madrid. Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo vencieron a Gael Monfils y Daniel Altmaier respectivamente en sets corridos y se metieron en segunda ronda del torneo español, que se disputa en polvo de ladrillo.

Ugo Carabelli, 57° en el ranking de la ATP, derrotó al francés Monfils, exnúmero 6 del mundo que está disputando los últimos torneos de su carrera, por 6-3 y 6-4. El “Brujo”, que venía de perder en octavos de final del ATP 500 de Barcelona, dominó el encuentro de principio a fin, sin ceder ningún servicio y quebrando dos veces el servicio del galo. En la próxima instancia se medirá ante el italiano Flaviio Cobolli.

Cerúndolo, ubicado 67° en el escalafón mundial, sacó del camino al alemán Altmaier por 6-4 y 6-4. Fiel a su estilo, el zurdo mantuvo la calma en los games decisivos y rompió el saque del europe en tres de las cuatro chances que tuvo, para avanzar en la siguiente ronda y medirse con el ítalo-argentino Lucio Darderi.

Por otro lado, al momento de esta nota, Marco Trungelliti se enfrenta al español Daniel Mérida por la misma instancia. El santiagueño, de 36 años, que hace algunas semanas alcanzó su primera final de ATP, hace su debut en el Masters de la "Caja Májica" madrileña y se prepara con vistas a Roland Garros.

Una buena y mala más temprano para el tenis argentino

Antes de las victorias de Ugo Carabelli y Cerúndolo, Mariano Navone sigue construyendo una temporada que ya es la mejor de su carrera. El orindo de ) de Julio, actual número 45 del ranking, se impuso con autoridad al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4 en su debut en Madrid.

El triunfo no solo fue contundente en el marcador, sino también en el desarrollo. Navone mostró una vez más su sello: solidez desde el fondo de la cancha, inteligencia táctica y una confianza que crece con cada torneo.

En la Cancha N°6 de la Caja Mágica, el diestro, que viene de ganar su primer título ATP en Bucarest, controló los tiempos del partido y nunca permitió que su rival se sintiera cómodo, incluso cuando Borges llegaba con ritmo tras eliminar a Tomás Etcheverry en Barcelona.

El próximo paso será aún más exigente. En la segunda ronda, Navone enfrentará al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. El cruce representa una oportunidad ideal para medir su nivel ante la élite del circuito. Con la confianza en alza y resultados recientes que lo respaldan, el argentino tiene argumentos para ilusionarse con dar el golpe.

La jornada también dejó un sabor amargo para el tenis argentino. Sebastián Báez, número 64 del mundo, cayó de manera clara ante el lituano Vilius Gaubas por 7-5 y 6-1. El resultado reflejó lo que ocurrió en la cancha: el argentino nunca logró imponer su ritmo ni sentirse cómodo en su superficie predilecta.

Tras un primer set parejo, Báez mostró signos de molestias físicas y debió recibir atención médica. A partir de allí, su rendimiento cayó de manera pronunciada y su rival aprovechó para dominar el encuentro.

La derrota en Madrid no es un hecho aislado. Se trata de la tercera caída en la temporada de Báez frente a jugadores ubicados fuera del top 100. Anteriormente, había perdido en el ATP 500 de Río de Janeiro ante el portugués Jaime Faria y en Bucarest frente al francés Titouan Droguet. Estos resultados generan preocupación, especialmente teniendo en cuenta que el argentino había tenido un inicio de año prometedor.