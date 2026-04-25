Canal 9 tiene sus cartas jugadas para la franja de las 23. La señal propiedad de Víctor Santa María confirmó el regreso de dos de las figuras más reconocidas del periodismo argentino: Fabián Doman y Viviana Canosa vuelven a la pantalla chica y lo hacen en la misma casa, con apenas dos días de diferencia entre uno y otro estreno.

Doman arranca el martes

El primero en debutar será Fabián Doman. A partir del martes 28 de abril a las 23 horas, el periodista estará al frente de Código Doman, un programa de emisión semanal que contará con la participación de Melisa Molina y Leandro Renou como parte del equipo.

El regreso de Doman a Canal 9 venía siendo esperado desde principios de año, cuando los primeros rumores lo ubicaban en la señal. Sin embargo, cuestiones presupuestarias retrasaron la concreción del proyecto durante varios meses. Finalmente, todo se acomodó y el estreno tiene fecha firme.

Canosa llega el jueves

Dos días después le tocará el turno a Viviana Canosa. Desde el jueves 30 de abril a las 23 horas, la conductora estará al frente de Viviana, un envío también semanal con foco en la política y en el estilo directo y sin filtros que la caracteriza. El programa promete abordar los temas más calientes de la actualidad con la impronta frontal e incisiva que convirtió a Canosa en una de las figuras más polémicas y seguidas de la televisión argentina.

Una grilla que se completa

Con estos dos regresos, Canal 9 termina de armar su franja horaria nocturna de los días de semana. La apuesta es clara: dos periodistas con peso propio, estilos bien definidos y audiencias fieles, cubriendo el prime time de las 23 con contenido político y de actualidad.

Tanto Doman como Canosa ya tuvieron pasos previos por la señal, lo que convierte este regreso en una apuesta conocida pero renovada para una emisora que busca consolidar su posicionamiento en la competencia televisiva nocturna.