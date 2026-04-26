Atlético de Madrid vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

El Atleti y los Gunners se miden por la llave 2 de la Champions el miércoles 29 de abril a las 16:00 (hora Argentina), en el Metropolitano.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de octubre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Arsenal se impuso por 4 a 0.

El Atleti y los Gunners se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 en Emirates Stadium.

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Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Fase de Liga : Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)

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: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero) Play-offs : Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)

: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero) Octavos de Final : Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)

: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo) Octavos de Final : Tottenham 3 vs Atlético de Madrid 2 (18 de marzo)

: Tottenham 3 vs Atlético de Madrid 2 (18 de marzo) Cuartos de Final : Barcelona 0 vs Atlético de Madrid 2 (8 de abril)

: Barcelona 0 vs Atlético de Madrid 2 (8 de abril) Cuartos de Final: Atlético de Madrid 1 vs Barcelona 2 (14 de abril)

Los resultados de Arsenal en partidos > de la Champions

Fase de Liga : Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)

: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)

: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)

: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)

: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)

: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)

: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)

: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero) Fase de Liga : Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)

: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero) Octavos de Final : Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)

: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo) Octavos de Final : Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)

: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo) Cuartos de Final : Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)

: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril) Cuartos de Final: Arsenal 0 vs Sporting Lisboa 0 (15 de abril)

Horario Atlético de Madrid y Arsenal, según país