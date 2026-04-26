Atlético de Madrid vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

El Atleti y los Gunners se miden por la llave 2 de la Champions el miércoles 29 de abril a las 16:00 (hora Argentina), en el Metropolitano.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de octubre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Arsenal se impuso por 4 a 0.
El Atleti y los Gunners se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 en Emirates Stadium.
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Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero)
- Play-offs: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero)
- Play-offs: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)
- Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Tottenham 3 vs Atlético de Madrid 2 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Barcelona 0 vs Atlético de Madrid 2 (8 de abril)
- Cuartos de Final: Atlético de Madrid 1 vs Barcelona 2 (14 de abril)
Los resultados de Arsenal en partidos > de la Champions
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)
- Cuartos de Final: Arsenal 0 vs Sporting Lisboa 0 (15 de abril)
Horario Atlético de Madrid y Arsenal, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas