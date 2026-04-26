La Fiscalía de Estados Unidos cree que el objetivo del atentado era todo el gabinete de Trump

El Gobierno de Estados Unidos no sólo identificó al sospechoso de haber disparado el sábado por la noche en la Cena de Corresponsales de Estados Unidos, sino que además adelantó que la principal hipótesis es que el objetivo era todo el gabinete de Donald Trump. Aunque no adelantó más detalles, el fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, explicó que el atacante quería asesinar a más de un funcionario federal en el evento encabezado por el mandatario y la primera dama, Melania Trump.

En una entrevista con la cadena de noticias NBC, Blanche explicó cómo avanza la investigación: el sospechoso, identificado como el profesor californiano Cole Allen, ya confesó que su intención era matar a cualquier miembro del gobierno federal que estaba participando del evento, una de las citas políticas anuales más populares en Washington.

"Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración", sostuvo Blanche y no quiso confirmar si Trump era un objetivo principal y específico del sospechoso. Blanche agregó que todavía no se conocen sus motivos exactos y que de momento no parece existir una conexión particular entre el intento fallido y alguna política específica del Gobierno estadounidense.

El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local, cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel, el mismo en donde el presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que ha acabado hospitalizado por precaución. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

A pesar del incidente, Trump se presentó poco después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto durante todo el ataque.

De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando un disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un acto de campaña en Pensilvania. El segundo ataque fue en septiembre de ese mismo año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo del golf del club de West Palm Beach (Florida). Posteriormente fue detenido.

Con información de EuropaPress