Imágenes y videos del momento en el que el Servicio Secreto evacuó a Donald Trump

Donald Trump instantes antes de ser evacuado por el Servicio Secreto.

Donald Trump debió ser evacuado este sábado por la noche de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que se escucharan disparos en el lobby del hotel Hilton de Washington D.C. en el que se desarrolla el evento. La primera dama, Melania Trump, y otros funcionarios del Gobierno estadounidense, como el vicepresidente J.D. Vance también debieron ser sacados rápidamente del lugar por agentes del Servicio Secreto.

Muchos de los 2600 asistentes se cubrieron y los camareros huyeron hacia la parte delantera del salón de actos. Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

Además, en redes sociales circularon videos en los que se podían ver a policías armados desplegados en los pasillos del hotel. Los estallidos se escucharon en el lobby del lugar en el que se desarrolla el encuentro de corresponsales.

Otro de los registros fílmicos que se difundieron muestra el momento en el que Donald Trump escucha el estruendo y se resguarda detrás de la mesa en la que estaba sentado.

Minutos más tarde, a través de su red social Truth, el mandatario publicó un video en el que se ve que la persona sospechada de ser la autora del episodio vivido en Washington este sábado por la noche pasa corriendo y logra superar a un puesto de seguridad.

Y también aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo del personal de seguridad: "Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía".

También confirmó que se detuvo al tirador y contó que recomendó que el evento se vuelva a realizar dentro de un mes. En otro mensaje, señaló que las fuerzas de seguridad le indicaron que, de acuerdo al protocolo, debe abandonar el lugar.

¿Quién es el atacante y cuál es la hipótesis de los investigadores?

El presunto atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, un maestro de Torrance, California, con formación en ingeniería y computación. Según su perfil de LinkedIn, se define como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”. Además, trabajaba en la compañía C2 Education, dedicada a la preparación de estudiantes para exámenes de ingreso universitario, donde había sido distinguido como “maestro del mes” en diciembre de 2024.

De acuerdo con el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffrey Carroll, Allen había reservado una habitación en el hotel, lo que le habría permitido planificar el ataque. Portaba una pistola, un rifle recortado y varios cuchillos. Las cámaras de seguridad muestran cómo atravesó corriendo un control y disparó contra un agente del Servicio Secreto, cuyo chaleco antibalas absorbió el impacto. El agente se recupera en el hospital.

Por ahora, tanto el Servicio Secreto de Estados Unidos como el FBI trabajan en la hipótesis de “Lobo Solitario” para determinar si Cole Tomas Allen actuó solo o es protagonista principal de una conspiración política destinada a asesinar a Donald Trump durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

“Un lobo solitario, un loco”, describió Trump a Cole Tomas Allen durante la conferencia de prensa que ofreció anoche. De momento, los indicios recogidos aseguran que Cole Tomas Allen no fue el ejecutor final de una conspiración montada para matar al Presidente de los Estados Unidos.