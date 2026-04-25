Vero Lozano habló sobre su cruce con Wanda Nara: "Somos muchas"

Vero Lozano atacó a Wanda Nara.

En Telefe saben que hay internas que nunca se terminan de apagar. Y cuando vuelven a encenderse, lo hacen con fuerza. Esta vez, el foco quedó puesto en Verónica Lozano y Wanda Nara, dos figuras fuertes del canal que volvieron a quedar en el centro de la escena.

Todo parecía haberse calmado, pero en las últimas horas Lozano decidió hablar y lo hizo con un tono que, sin ser explosivo, tuvo suficiente filo como para reactivar el tema. Fue en su paso por Intrusos, donde no esquivó las preguntas y dejó varias definiciones que resonaron fuerte.

¿Qué dijo Vero Lozano sobre Wanda Nara?

“Yo me siento una figura de Telefe, sin lugar a dudas”, comenzó, marcando territorio dentro del canal. Pero enseguida amplió el panorama con una frase que no pasó desapercibida: “Somos muchas las chicas de Telefe”, dijo, incluyendo en ese grupo tanto a Wanda como a otras figuras históricas.

Vero Lozano encendió las alarmas en Telefe.

Hasta ahí, el discurso parecía conciliador. Sin embargo, cuando la charla avanzó hacia lo personal, el tono cambió. Lozano recordó un reciente cruce en los pasillos del canal y dejó en claro que no es de las que se quedan calladas. “Cuando tengo que poner los puntos, me expreso y cierro ahí”, afirmó.

El comentario ya había generado ruido, pero lo más fuerte vino después. Sin dar demasiados detalles, deslizó una frase que encendió todas las alarmas: “También le dieron un correctivo del canal”. Una declaración que rápidamente se interpretó como un mensaje directo hacia Wanda.

Lejos de bajar el tono, cerró con una advertencia que dejó poco margen para la interpretación. “No soy rencorosa, pero soy memoriosa. Que no vuelva a pasar”, lanzó, dejando flotando la idea de que hay límites que no está dispuesta a dejar pasar.

En el canal, el tema volvió a instalarse puertas adentro. Si bien nadie habla oficialmente de conflicto, lo cierto es que las declaraciones reavivaron versiones que circulan desde hace tiempo sobre tensiones por espacios y protagonismo.

Mientras tanto, ambas continúan con sus proyectos y mantienen su lugar en la pantalla. Pero como suele pasar en estos casos, cuando aparecen este tipo de frases nada vuelve a ser igual. Porque en Telefe hay lugar para muchas figuras. Pero no siempre para la tranquilidad.