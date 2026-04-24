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Vacaciones de invierno

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

El Ministerio de Educación de la provincia fijó el calendario escolar para el próximo año. Las clases presenciales comenzarán los primeros días de marzo y el receso invernal se extenderá durante julio. El ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre. El documento también incluye fechas patrias y homenajes a próceres tucumanos.

24 de abril, 2026 | 14.30

El Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo, aprobó el calendario escolar para 2026 mediante la Resolución Ministerial N° 0030. La normativa, que abarca 77 páginas y se divide en 8 anexos técnicos, establece un cronograma unificado para todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, en todos los niveles y modalidades.

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Fechas clave del ciclo lectivo

El reinicio de actividades para el personal docente, profesores y bibliotecarios está previsto para el 12 de febrero. Las clases presenciales comenzarán el lunes 2 de marzo para los niveles inicial, primario y secundario. En el caso del Nivel Superior, el inicio será el 18 de marzo.

El receso invernal se llevará a cabo entre el 13 y el 24 de julio, dos semanas de descanso a mitad del año. El ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

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Fechas patrias y próceres locales

El calendario también reserva espacios para conmemoraciones patrióticas y el reconocimiento de figuras históricas de la provincia. Se destaca la inclusión de Bernabé Aráoz y Bernardo de Monteagudo, en cumplimiento de la Ley Provincial N.° 8.266, que busca afianzar el reconocimiento a los protagonistas de la historia tucumana.

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Organización y cumplimiento de días de clase

La resolución establece un esquema administrativo y pedagógico que asegura la organización de los tiempos escolares y garantiza el cumplimiento de los días de clase obligatorios. Con un inicio temprano en marzo, la provincia se alinea con las metas educativas nacionales.

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