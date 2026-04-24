Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

El Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo, aprobó el calendario escolar para 2026 mediante la Resolución Ministerial N° 0030. La normativa, que abarca 77 páginas y se divide en 8 anexos técnicos, establece un cronograma unificado para todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia, en todos los niveles y modalidades.

Fechas clave del ciclo lectivo

El reinicio de actividades para el personal docente, profesores y bibliotecarios está previsto para el 12 de febrero. Las clases presenciales comenzarán el lunes 2 de marzo para los niveles inicial, primario y secundario. En el caso del Nivel Superior, el inicio será el 18 de marzo.

El receso invernal se llevará a cabo entre el 13 y el 24 de julio, dos semanas de descanso a mitad del año. El ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

Fechas patrias y próceres locales

El calendario también reserva espacios para conmemoraciones patrióticas y el reconocimiento de figuras históricas de la provincia. Se destaca la inclusión de Bernabé Aráoz y Bernardo de Monteagudo, en cumplimiento de la Ley Provincial N.° 8.266, que busca afianzar el reconocimiento a los protagonistas de la historia tucumana.

Organización y cumplimiento de días de clase

La resolución establece un esquema administrativo y pedagógico que asegura la organización de los tiempos escolares y garantiza el cumplimiento de los días de clase obligatorios. Con un inicio temprano en marzo, la provincia se alinea con las metas educativas nacionales.