En medio de la crisis, una figura de la farándula lanzó su candidatura para 2027: "Quiero ser presidente"

En medio de la crisis, una figura de la farándula lanzó su candidatura para 2027.

Durante una tensa entrevista televisiva, el reconocido peluquero Fabio Cuggini no ocultó su enorme malestar con la actual gestión y lanzó críticas letales contra los funcionarios. El enojo del empresario alcanzó tal magnitud que terminó por postularse al máximo cargo del Poder Ejecutivo.

El conflicto estalló al analizar la actitud de los líderes nacionales frente a las denuncias. "No dan el ejemplo, la comunicación", arrancó el invitado en diálogo con TN.

Para sostener su postura, recordó la polémica entre la secretaria general de la Presidencia y una famosa conductora: "Yo estaba en Italia. Pamela David, que no es de mi devoción, que está en un medio público, dice que Karina Milei tenía un Rolex. Sale Karina y le manda un Twitter que si no se retractaba la iba a denunciar". De inmediato, siguió: "A los dos días salta lo de Andis. Hicieron todos silencio. Con Adorni pasó lo mismo".

La candidatura presidencial

Completamente indignado por el doble discurso gubernamental, Cuggini expresó su frustración personal. "Me siento un boludo", confesó.

En medio de la crisis, una figura de la farándula lanzó su candidatura para 2027.

Frente a este panorama desolador, la figura sorprendió con un anuncio. "Yo sigo con los cortes de pelo, soy un pelotudo. Y me voy a dedicar a la política, quiero ser presidente", reveló y sentenció: "La verdad que yo voy a hacer mejor las cosas que todos estos cráneos".