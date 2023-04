Gustavo Sofovich reveló un secreto a voces sobre Fabio Cuggini: "Con Jorge Rial"

Gustavo Sofovich volvió a salir con los tapones después de la feroz pelea que tuvo con Fabio Cuggini.

Gustavo Sofovich rompió el silencio y habló sobre la escandalosa pelea a las piñas que tuvo con Fabio Cuggini que dio que hablar en el mundo del espectáculo y la televisión. El productor y empresario quiso poner paños fríos a la situación y reveló un detalle vinculado al desencadenante de esta polémica.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Gustavo Sofovich lanzó declaraciones contundentes sobre este tenso momento. "Es un tema terminado. Se peleó con todo el mundo. No le quedó nadie sin pelearse", expresó.

De acuerdo al testimonio del hijo de Gerardo Sofovich, se peleó con Cuggini porque quiso denunciarlo tras insultarlo y agredirlo físicamente, aunque explicó que nunca lo golpeó. "Se peleó con Luis Ventura, con Jorge Rial, con Baby Etchecopar, casi se pelea con Nazarena Vélez, casi se pelea con Pamela David... está peleado con la vida ese chico", sostuvo.

"Yo no tengo un quilombo en mi vida. Si mirás para atrás solo uno y fue aclarado. Yo no me peleo con nadie", agregó Gustavo Sofovich. Y concluyó: "Soy un tipo que va haciendo la de él y no jode a nadie. Yo tengo una vida hermosa y mi vida es del lado del bien".

Cuggini denunció a Sofovich y el productor reveló el motivo de la pelea: "Es un buscador de fama serial"

El video de la pelea entre Fabio Cuggini y Gustavo Sofovich, que tuvo lugar el pasado domingo en el estacionamiento de un restaurante de Recoleta, revolucionó las redes. Horas después del enfrentamiento, el estilista presentó una denuncia por agresiones y dio su versión sobre lo sucedido.

“Pasé por el restaurante, los mozos me conocen y me dejan pasar. De repente, cuando entro por el pasillo que está al costado del Havanna, escucho a una persona que me llama a los gritos y nos llama la atención. Íbamos con mi mujer a la par, nos damos vuelta los dos y vemos a Gustavo”, contó el peluquero en diferentes medios.

“Como lo ignoré, el tipo vino… Porque yo no pensé que era para mí. Había otra gente… Y de repente veo que me agarran del cuello, que hacen una llave, me tuercen el cuello y mi mujer se asustó. Cuando lo miro, veo que es Gustavo y no sé qué me decía. Y me quedé porque me daba tristeza verlo así, más cuando conocés a alguien de muchos años”, agregó Cuggini.

“La verdad que me daba miedo, porque si este se levantó de la mesa, porque estaba comiendo, si se levantaba con un cuchillo… Vos no sabés. En ese momento, lo sacan los chicos del parking y yo logré empezar a filmarlo”, dijo Fabio y sostuvo que presentó la denuncia por recomendación de sus abogado, la cual quedó asentada en la Comisaría Vecinal 1A de la Ciudad. “Tenía miedo por mi mujer, porque la realidad es que si un tipo entra en una recaída, o como yo que no lo vi en sus cabales, decidí hacer la denuncia con la cuestión de preservar mi integridad física”, resaltó.