Spotify se integró con Claude y ya se le puede pedir recomendaciones

La fecha no es casual: Spotify cumple 20 años este mes y eligió la integración con Claude como uno de los anuncios centrales de su aniversario. Spotify está disponible en más de 2.000 dispositivos y ahora llega a un lugar nuevo: el chat de Claude.

Cómo funciona la integración

La mecánica es conversacional y no requiere salir de Claude para buscar música. Una vez integrado, los usuarios pueden escribir directamente en Claude indicaciones como "poné una playlist para estudiar" o "recomendame podcasts de tecnología", y la inteligencia artificial generará sugerencias personalizadas basadas en el historial de escucha.

Las recomendaciones no son genéricas: usan los datos reales de la cuenta. La nueva función permite que Claude acceda al historial de reproducciones y a la tecnología de personalización del servicio de streaming. La ventaja de esta integración es que Claude accede al catálogo y a los datos de la cuenta para ofrecer algo que tenga sentido con lo que el usuario suele escuchar.

Qué se puede hacer desde Claude con Spotify

Las acciones posibles van más allá de las recomendaciones. La integración también es compatible con Spotify Connect, función que permite ver en qué dispositivo se reproduce la música y cambiar o controlar la reproducción sin salir de la conversación. Una vez que el usuario encuentra contenido de su agrado, puede escuchar una vista previa, guardarlo, reproducirlo dentro de Claude o abrirlo directamente en Spotify.

Un detalle importante sobre el plan gratuito

La integración está disponible para todos los planes, pero tiene una limitación práctica. Cada prompt en el que se solicite una lista de reproducción o sugerencias contará para la cuota diaria de mensajes de Claude. Conectar la cuenta de Spotify como tal no reduce ni modifica los límites de uso, pero con los ajustes que implementó Anthropic en los límites, usar una cuenta gratuita de Claude con Spotify resultaría contraproducente.

Privacidad: qué datos se comparten

Spotify fue explícita en aclarar los límites del acuerdo. Spotify no comparte música, podcasts ni ningún otro contenido de audio o video con Anthropic para entrenamiento de sus modelos. Los usuarios controlan si Spotify está conectado y pueden desconectarlo cuando quieran. La integración usa el historial y las preferencias del usuario, pero el contenido de la plataforma queda fuera del alcance de Anthropic.