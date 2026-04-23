Google Fotos suma funciones de edición de rostros con IA: cómo aprovecharlas

Google Fotos sigue ampliando su editor con herramientas cada vez más potentes.

La app Google Fotos suma nuevas herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial que apuntan directamente a mejorar retratos y selfies con pocos toques. La novedad principal es una función de “Retoque” que permite ajustar rasgos faciales de forma simple, con resultados más naturales y sin necesidad de conocimientos avanzados de edición.

Entre las mejoras más destacadas aparecen opciones para suavizar la piel, blanquear dientes e iluminar los ojos, todo desde el editor integrado. Estas funciones ya se están desplegando de manera progresiva en dispositivos Android compatibles, lo que refuerza la estrategia de Google de hacer la edición de fotos cada vez más accesible para cualquier usuario.

Edición facial más precisa y personalizada

La nueva herramienta permite trabajar sobre rostros específicos dentro de una misma imagen. Esto significa que, si hay varias personas en una foto, se puede editar cada cara por separado con controles independientes. La app reconoce los rostros automáticamente y habilita ajustes personalizados para cada uno.

Además, los cambios no son automáticos ni extremos: el usuario puede regular la intensidad de cada efecto para lograr un resultado más natural. Esto incluye desde eliminar imperfecciones hasta mejorar detalles como la mirada o la textura de la piel.

Inteligencia artificial al servicio de la simplicidad

El objetivo de estas nuevas funciones es claro: simplificar la edición sin perder calidad. En lugar de depender de apps externas o herramientas complejas, ahora todo se puede hacer dentro de Google Fotos con unos pocos toques.

Esta evolución se apoya en el uso de inteligencia artificial, que analiza la imagen y aplica mejoras de manera inteligente. Así, la app logra resultados rápidos y bastante precisos, incluso en fotos grupales o retratos más complejos.

La función de “Retoque” permite ajustar rasgos faciales de forma simple.

En términos de requisitos, la actualización está pensada para dispositivos Android con al menos 4 GB de RAM y versiones recientes del sistema operativo, lo que sugiere que parte del procesamiento se realiza en la nube. En definitiva, Google Fotos sigue ampliando su editor con herramientas cada vez más potentes, apostando a una experiencia simple pero efectiva que acerca funciones avanzadas a cualquier usuario.