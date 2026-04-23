Juicio por Maradona: mostraron un video donde se ve a Diego muerto y Gianinna se largó a llorar

Este jueves tuvo lugar una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La audiencia que inició esta mañana en los Tribunales de San Isidro fue particular debido al contenido que fue expuesto ante las partes. El objetivo estuvo puesto en analizar si la casa de San Andrés de Tigre en la que estaba internado el Diez estaba realmente en condiciones para que el futbolista permaneciera allí en un estado de notable fragilidad física y mental.

Por eso, pasadas las 14h, se llamó a declarar al médico Juan Carlos Pinto, el médico de emergencias que firmó el acta de defunción del astro del fútbol. Su relato estuvo cargado de detalles sumamente crudos que provocaron el llanto de una de sus hijas, Giannina Maradona. El profesional contó que aquel 25 de noviembre de 2020 lo llamaron desde una casa del barrio privado de la provincia de Buenos Aires por un paciente en código rojo: se trataba de Diego Maradona. Rápidamente acudió al lugar y observó que el futbolista estaba en una cama de dos plazas mientras dos personas, un hombre y una mujer, hacían reanimación y respiración boca a boca.

"Vi salir a un médico vecino que me dijo que ya 'no había nada que hacer'. Pero igual entramos con el equipo. Una vez allí, constatamos que el paciente no tenía pulso ni latidos del corazón", explicó.

Pinto describió, a su vez, cómo se encontraba el cuerpo del futbolista. "Estaba edematizado, la cara muy hinchada. Era como un globo. No respiraba. Tenía livideces cadavéricas, unas manchas que se quedan rígidas entre las 2 y 5 horas posterior a la muerte", indicó el médico.

El llanto de Gianinna Maradona mientras mostraban fotos de su padre fallecido durante el juicio

El recuerdo tan explícito de Pinto en conjunto con las imágenes que se fueron mostrando en la sala hicieron que Gianinna rompiera en llanto al escuchar cómo se encontraba su padre al momento de su muerte. Mientras secaba sus lágrimas, se tapaba los ojos para intentar no ver ninguna de las fotografías. En su declaración, Juan Carlos Pinto también dio una explicación médica de por qué el cuerpo de Maradona tenía una severa hinchazón en el abdomen.

"Puede ser mucha cantidad de grasa porque era obeso o de líquido suelto. En este caso eran las dos cosas: un paciente obeso con ascitis. Cuando el paciente es obeso y se le comprime el abdomen, que es lo que yo hice, se hunde la mano. Acá no, por el líquido. Y esa formación de líquido en el abdomen no es inmediata, puede provocarse en varios días y se puede advertir", aseveró.

El médico contó, además, que los familiares de Maradona le pidieron que siga haciendo maniobras de RCP aunque él admitió que no lo hizo porque "ya estaba muerto". "Luego ingresé de nuevo a la habitación, cerré la puerta y pedí que no entre ningún familiar para emprolijar el cuerpo”, añadió.

"No estaba como dicen", la declaración de Leopoldo Luque en el juicio de Diego Armando Maradona

Este jueves 23 de abril Leopoldo Luque declara de nuevo ante los Tribunales de San Isidro, pero ya lo hizo la semana pasada. En aquella audiencia, el neurocirujano y principal acusado de la muerte de Diego, presentó una fotografía junto al futbolista de unos 5 días antes de que falleciera.

El médico aseguró que el astro del fútbol no se encontraba en las condniciones de salud que describe la familia. "El 18 y el 20 no lo vi hinchado. Diego no estaba en el estado en que dicen", dijo. Según Luque, la hinchazón de Diego provino de las "excesivas maniobras de reanimación".

En este sentido, manifestó: "Se habló de edema, de agonía de 12 horas. Algo insólito. Lo reaniman, porque había fallecido y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reaniman durante más de una hora a un cadáver".