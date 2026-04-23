¨Grandes Historietitas¨ en la Feria del Libro de Buenos Aires

Desde el 2021, la editorial Maten al Mensajero publica ¨Grandes Historietitas¨, una colección compuesta por libros diseñados y construidos de forma coordinada entre autores y editores. Como una colección única en su tipo, la serie ha conseguido sostenerse en el tiempo mediante diferentes temáticas pensadas exclusivamente para las niñeces.

Con sus relatos delirantes, actividades, juegos y diversidad de tópicos que sin dudas siempre apasionan a los más chiquitos, la colección puede pensarse como una ¨Enciclopedia Salvaje¨, tal como la definen Santiago Kahn, editor responsable de la editorial y Grisel Pires dos Barros, editora a cargo de la colección.

Según Pires dos Barros, docente egresada en Letras de la UBA y quien tiene un Máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona, el propósito de la serie es ofrecer a las infancias una oportunidad de formar ¨la mirada¨ a partir de ¨la frecuentación de distintas propuestas estéticas¨. ¨La colección está pensada para brindar un andamio sobre el cual desplegar buenas historias con todos los recursos de la historieta, con un poco de delirio y mucho humor en los juegos y propuestas de lectura¨, nos contó la editora, quien expresó su ¨respeto total por las personas jovencísimas¨ para las que considera que trabajan.

Se trata de un proyecto que se remonta al 2017, cuando Santiago Kahn comenzó a vislumbrar la idea de una colección cuyo público objetivo fueran las niñeces, sus familias y mediadores de lectura. Luego de varias conversaciones con Pires dos Barros, hacia 2019, la editora ya había considerado un primer borrador de la colección junto al historietista Brian Jánchez, cuya temática sería la de los piratas. Hoy, la colección cuenta ya con cinco libros publicados y con otro en camino, en plena producción.

Como persona a cargo de la colección, Pires dos Barros busca autores con quienes le gustaría trabajar, los contacta y, luego de conversar sobre posibles ideas, los acompaña en el desarrollo del proyecto seleccionado. ¨Es un trabajo muy cercano, desde la idea inicial y durante las distintas etapas hasta el entintado y color, los juegos y todo el material que acompaña a la historieta¨, indicó la editora.

Según Pires dos Barros, es, por esa búsqueda de ¨ofrecer diversidad de propuestas estéticas a los ojos de las infancias¨, que, junto a Kahn, eligen de manera deliberada a cada uno de los diversos artistas a partir del estudio previo de toda su obra. Si bien la editora sabe que ¨cada uno tiene sus propios modos de activar ideas¨ y que su ¨trabajo es averiguarlos y potenciarlos¨, la propuesta siempre es construir en un mano a mano con el autor. De hecho, aunque la editora admitió originalmente haber tenido una lista enorme de posibles temáticas a trabajar, finalmente la decisión siempre termina en el diálogo con cada artista.

Aunque los libros de Grandes Historietitas han salido uno por año de manera ininterrumpida desde 2021, Pires dos Barros señaló que ¨los libros no tienen número sino una letra¨. Esto es: ¨P¨ de piratas, ¨D¨ de dinosaurios y la lista sigue. Según ella, puesto que ¨una de las barreras para entrar a la lectura de historietas es que no se sabe por dónde empezar a leer¨, la colección funciona como ¨una serie de fascículos que se pueden leer en cualquier orden¨.

Grandes Historietitas, entonces, es como una ¨enciclopedia¨ que no solo resulta en un relato, sino una gran diversidad de propuestas lúdicas. De hecho, las actividades y juegos forman parte de una sección denominada ¨Expansión¨, donde, según la editora, se incluyen ¨ideas para seguir leyendo y conectar con otras producciones culturales, películas, canciones¨. Cada libro, además, viene con un extra que consta de una cartulina a modo de ¨paper toy¨ con ¨algún elemento de juego para recortar y armar, como dados o cartas¨.

Para Pires dos Barros, hasta su última publicación en 2025, ¨El caso de las empanadas voladoras¨ de Andrés Alberto cuyo tópico son los extraterrestres. La serie de libros ha tenido una buena recepción. Tal como señaló: ¨Quienes conocen la colección, quedan prendados de ella. Los libros se venden y circulan, y las bibliotecas y los clubes de lectura los adoptan para proponer en sus comunidades¨. Pese a los años de trabajo sostenido en prensa y difusión, quizás la mayor dificultad hasta ahora haya sido lograr que los libros se conozcan en mayor escala. De hecho, ¨hasta ahora todos los títulos de la colección recibieron algún reconocimiento o premio dentro del ámbito de la historieta¨, dijo la editora.

Las Grandes Historietitas. Una por una

¨El increíble barco pirata volador¨, por Brian Janchez. 2021. Temática: Piratas.

Ustedes, que están ahí leyendo: ¡vamos! ¡súbanse a piratas! atraviesen la cubierta y encontrarán el increíble barco pirata volador, una historieta tan increíble como de verdad, desafíos para criaturitas valientes, y datos importantísimos sobre piratas, pirañas, y chanchas voladoras. además, en el corazón de estas grandes historietitas se esconde el misterioso tesoro dado y robado, para armar y seguir jugando.

¨¡Viva la Evolución! ¨, por Maco. 2022. Temática: Dinosaurios.

¡Aloha, Criaturitas! Soy Máximo, un ratón con gusto por las ciencias y los laberintos, y vengo a avisarles que este Grandes Historietitas trae muchos DINOSAURIOS y bichos prehistóricos, y flores y pajaritos, y una historieta que se llama ¡Viva la Evolución!, más un montón de juegos, desafíos y recomendaciones. Preparen su coraje para la aventura, su curiosidad infinita y métanse nomás, que ya arrancamos.

¨Más allá de la Nariz¨, por Agustina Casot. 2023. Temática: ¡Misterios!

Hola. Soy Roberto Duende y vengo a avisarte que este Grandes Historietas viene lleno de misterios muy pero muy misteriosos, y también trae lenguajes secretos, una agencia de detectives, computadoras, helados, disfraces, olores, trucos de yoyó, cursos de detective veloz y una señora en moto que me hace toser. ¡Cof cof!

¨El jopo Mutante ataca¨, por Mauro Vargas. 2024. Temática: Jopos.

¡Soy Elvio López, desde esta contratapa, para informarles que adentro de este

Grandes Historietitas pasó algo tremendo, con mutantes, pelos salvajes, monstruos gigantes japoneses, temibles cáscaras de bananas, una directora de escuela, un colectivo heroico y un piojo robot. ¡Soy Elvio López! ¡No se lo pierdan!

¨El caso de las empanadas voladoras¨, por Andrés Alberto. 2025. Temática: Extraterrestres.

Qué tal. Soy Marta, la empanadera, un gusto. ¿Ustedes vienen por los extraterrestres? Todo empezó en Planeta Marta, es cierto, pero en el barrio la gente habla cosas que no son verdad. ¡Mis empanadas son inocentes! Y riquísimas. De los seres de otro planeta, el que sabe todo es el señor Ed, que vive acá, apenas entrando en la historieta. ¿Gustan pasar? ¿Y una empanadita, para ir leyendo?

Según nos dijo Pires dos Barros podemos esperar mucho más de la colección: ¨Venimos trabajando hace ya un buen tiempo con Daniela Ruggeri. El tema es Vecinos, y consideramos a Dani una vecinóloga interdimensional excepcional¨.

Todos los libros de Grandes Historietitas están disponibles en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se pueden conseguir en el Pabellón Azul, en Quiosquito de Libros, Stand N.º. 109 y en Comic.Ar, Stand N.º. 217, y en el Pabellón amarillo, en Reunión, stand N.º. 1820.

La Feria del Libro es siempre una gran oportunidad de encuentro con lectores. En particular, siempre estamos atentos al programa Libro % de CONABIP, que nos permite un intercambio muy fluido con las bibliotecarias y bibliotecarios que acuden a la Feria cada año en busca de lecturas para sus comunidades. Este año hay además un mapa de las editoriales de historieta presentes en la Feria del Libro y esperamos que nos marquen en ese mapa como cruz del tesoro y se encuentren con nuestros libros.