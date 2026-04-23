Mirtha Legrand emitió un contundente comunicado y contó la verdad sobre su salud: "Les quiero agradecer"

Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud.

En la televisión argentina hay ausencias que se sienten más que otras. Y cuando quien falta es Mirtha Legrand, la preocupación se instala rápidamente. Después de haber suspendido su participación el fin de semana pasado, la conductora volvió a comunicarse con su público y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

Mirtha Legrand había faltado a su programa

Todo había comenzado con la cancelación de su presencia en su clásico programa de El Trece, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud. En ese momento, la propia Mirtha había llevado tranquilidad al asegurar que se trataba de un resfriado. Sin embargo, en las últimas horas decidió volver a hablar y actualizar la situación.

El mensaje de Mirtha Legrand sobre su salud

A través de sus redes sociales, la diva fue clara y directa, fiel a su estilo. “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, expresó, confirmando que su regreso a la pantalla tendrá que esperar un poco más de lo previsto.

El mensaje no quedó ahí. También explicó el origen del cuadro y despejó cualquier tipo de duda sobre la gravedad. “Fue un cuadro viral normal de esta época del año, tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, detalló, llevando tranquilidad en medio de la preocupación que se había generado.

En ese mismo tono cercano, aprovechó para agradecer el cariño recibido en estos días. “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió, en una frase que rápidamente se viralizó y que refleja el vínculo histórico que mantiene con su audiencia.

El mensaje de Mirtha Legrand.

La decisión de extender el reposo no es menor. En un contexto donde cada aparición de Mirtha tiene un peso simbólico enorme, el hecho de que priorice su recuperación muestra también la importancia de frenar a tiempo.

Mientras tanto, en el canal ya trabajan con la continuidad del programa sin su presencia, una dinámica que no es nueva. Juanita Viale volvería a hacerse cargo de los dos programas del fin de semana.

Por ahora, no hay una fecha exacta de regreso. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Pero el mensaje fue claro: la pausa es necesaria y forma parte del proceso de recuperación.

Así, con un comunicado breve pero contundente, Mirtha volvió a marcar su estilo. Sin dramatizar, pero sin ocultar nada. Y dejando en claro que, aunque la leyenda siga también necesita descansar.