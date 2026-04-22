Conmoción por lo que supo sobre el verdadero estado de salud de Mirtha Legrand: "No es gripe ni resfrío"

Todos los cuidados puestos sobre la diva.

La ausencia de Mirtha Legrand a su tradicional programa sorprendió a todos. En el programa A la Tarde brindaron detalles sobre su estado de salud y además de explicaron cómo se resolvió su reemplazo en la conducción. Según revelaron al aire, la histórica conductora tenía intenciones de salir igual al frente del ciclo pese a no encontrarse en óptimas condiciones físicas.

El periodista Santiago Sposato fue quien aportó la primera información: “Mirtha quería hacer el programa igual, se sentía muy resfriada, con mucha tos pero los médicos le prohibiero hacer el programa”. A su vez, Luis Bremer sumó precisiones sobre cómo transitaba el cuadro y contó que “la señora habló con dos colegas con la voz muy ronca pero aclaró que está vacunada”.

El diagnóstico de Mirtha.

Por su parte, Débora D’Amato detalló el diagnóstico médico que recibió la diva y explicó el motivo principal de la recomendación profesional. “Se sabe el diagnóstico, es bronquitis. Es una mujer de 99 años y hay que cuidarla. El consejo de los que son cercanos a ella es ‘sábana, sábana, sábana’, lo que le decía Goldie para que se ponga mejor, cada ve que se enfermaba”, señaló, haciendo referencia al histórico consejo familiar para priorizar el descanso.

“A las diez de la mañana hablaron con los cuatro invitados y a las once les confirmaron que iban a grabar con Juana que la señora había tenido un inconveniente médico y que se iba a quedar en su casa”, agregó Sposato. En esa misma línea, Karina Mazzocco destacó la buena predisposición de los convocados: “Según la información que tenemos ninguno de los invitados se bajó porque algunos podrían decir ‘si no voy con Mirtha yo no voy’”.

Finalmente, debido a este contratiempo de salud, Mirtha Legrand no pudo conducir La Noche de Mirtha, por lo que su nieta Juana Viale volvió a ocupar la emblemática silla familiar. Con naturalidad y cercanía, la conductora inició el programa explicando la situación y llevando tranquilidad al público.