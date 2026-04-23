Kicillof: "Tenemos problemas, pero eso no se resuelve achicando, destruyendo y privatizando"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves la política educativa de ajuste del gobierno de Javier Milei. Si bien que hay "problemas" y "novedades" para "afrontar" desde el sector, pidió que se haga "invirtiendo" y no "destruyendo".

"Tenemos problemas, tenemos novedades que afrontar, pero eso no se resuelve achicando, destruyendo y privatizando. Eso se resuelve invirtiendo, ampliando y transformando. Tenemos que ser nosotros los que tengamos la bandera de la transformación de la educación pública, pero la transformación en favor de una Argentina industrial, productiva, inclusiva y soberana", expresó Kicillof desde el Teatro Roma, en Avellaneda, en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en ese municipio.

El gobernador cuestionó que "son cosas muy profundas lo que quieren destruir al atacar el sistema educativo" y ejemplificó: "En Argentina quieren torcer un destino de los argentinos. Quieren un país sin industria, quieren un país sin valor agregado, quieren un país sin ciencia y tecnología de punta, quieren un país sin soberanía".

Luego, el mandatario provincial hizo hincapié en importancia de "defender la educación pública" en medio de la embestida de Milei. "No es que estamos defendiendo esa escuela pública que tenemos ahí, no es que estamos defendiendo ese puesto de trabajo o ese salario, estamos defendiendo un modelo de país con desarrollo, con inclusión, una país que sea para todos y nos dé dignidad a los 47 millones de argentinos", expresó.

"Tenemos un gobierno nacional, el de Javier Milei, que no cree, no participa de la idea de que tenga que haber educación pública, gratuita, universal", prosiguió Kicillof, quien señaló que Milei "está incumpliendo las leyes y la Constitución" y sostuvo: "El Fonid es plata para los docentes, son recursos, es inversión educativa, que tiene que hacer el Gobierno nacional". "Milei, la educación no es un gasto, es un derecho del pueblo argentino", continuó y sentenció: "Menos escuela austriaca y más escuela pública argentina".

Su gestión educativa en PBA

En otro tramo de su discurso, el gobernador recordó los objetivos que se había planteado al comienzo de su gestión, en 2019, cuando le ganó las elecciones a María Eugenia Vidal. "Nuestras prioridades iban a ser cinco: la educación, la salud, la producción, el trabajo y la seguridad", detalló y añadió: "Inauguramos en este tiempo el equivalente a 1.000 escuelas".

Inmediatamente después, destacó su gestión educativa en la Provincia. "Lo veníamos planeando, lo hicimos el otro día. Mandamos una ley a la Legislatura, todavía está esperando, pero lo hicimos con un decreto: en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista del Estado, hemos dispuesto universalizar la sala de 3 años", sostuvo.