Cadena de supermercados renovó su stock de audio y ofrece descuentos y cuotas sin interés.

La cadena de supermercados Carrefour desplegó un abanico de promociones para renovar el sonido del hogar con rebajas que promedian el 20% y planes de financiación que alcanzan las 9 cuotas fijas. Esta oferta disponible en su página oficial incluye desde dispositivos portátiles hasta torres de alta potencia.

En un contexto donde el equipamiento tecnológico se vuelve una inversión clave para el entretenimiento, Carrefour presentó su lista actualizada de precios para parlantes y torres de sonido. La propuesta se destaca por incluir marcas de primera línea, pero las opciones de pago son exclusivas con la tarjeta Mi Carrefour Crédito.

Todos los productos de sonido en oferta en Carrefour

A continuación, el detalle de los productos disponibles en su sitio web, ordenados de menor a mayor precio:

Parlante portátil Sony ult10 negro: Con un 20% de descuento , su precio es de $239.000,00 (antes $299.000,00). 3 cuotas sin interés.

Con un , su precio es de (antes $299.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre de sonido Philips tax2000 00: Posee un 13% de rebaja , quedando en $259.000,00 (antes $299.999,00). 3 cuotas sin interés.

Posee un , quedando en (antes $299.999,00). 3 cuotas sin interés. Parlante portátil LG Bounce: Con un 14% de descuento, se ubica en $299.000,00 (antes $349.999,00). 3 cuotas sin interés.

Parlante Aiwa 2x6.5" (modelo AW T2022 negro): Tiene un 25% de descuento , con un valor de $299.000,00 (antes $399.000,00). 3 cuotas sin interés.

Tiene un , con un valor de (antes $399.000,00). 3 cuotas sin interés. Parlante Philips 80 rms tax3206 77: Con un 20% de rebaja , su precio es de $339.000,00 (antes $429.000,00). 3 cuotas sin interés.

Con un , su precio es de (antes $429.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre de sonido Stromberg Vibe verde: Posee un 20% de descuento , quedando en $399.000,00 (antes $499.000,00). 3 cuotas sin interés.

Posee un , quedando en (antes $499.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre Noblex 94mnx1600: Con un 21% de descuento, se consigue a $409.000,00 (antes $519.000,00). 3 cuotas sin interés.

Carrefour presentó su lista actualizada de precios para parlantes y torres de sonido.

Parlante bt Stromberg Mega Force: Es el producto con mayor descuento ( 34% ). Su precio final es de $499.000,00 (antes $759.000,00). 3 cuotas sin interés.

Es el producto con mayor descuento ( ). Su precio final es de (antes $759.000,00). 3 cuotas sin interés. Parlante Harman Kardon Aura Studio 4 negro: Con un 28% de rebaja , su valor es de $499.000,00 (antes $699.000,00). 3 cuotas sin interés.

Con un , su valor es de (antes $699.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre Noblex 94mnx1800: Tiene un 23% de descuento , quedando en $499.000,00 (antes $649.000,00). 3 cuotas sin interés.

Tiene un , quedando en (antes $649.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre de sonido Philips 100w tax5309 77: Posee un 10% de rebaja , con un precio de $539.000,00 (antes $599.000,00). 6 cuotas sin interés.

Posee un , con un precio de (antes $599.000,00). 6 cuotas sin interés. Torre de sonido Poss 800W RMS (MOD.PSBTST810 HIGH): Con un 15% de descuento, se ubica en $549.000,00 (antes $649.000,00). 9 cuotas sin interés.

Parlante Stromberg Intense Pro: Con un 8% de descuento , su precio es de $549.000,00 (antes $599.000,00). 3 cuotas sin interés.

Con un , su precio es de (antes $599.000,00). 3 cuotas sin interés. Torre de sonido Aiwa aw t280I: Posee un 15% de rebaja , quedando en $559.000,00 (antes $659.000,00). 6 cuotas sin interés.

Posee un , quedando en (antes $659.000,00). 6 cuotas sin interés. Parlante Philips Boombeat tax400b 00: Con un 10% de descuento , se consigue a $579.000,00 (antes $649.999,00). 6 cuotas sin interés.

Con un , se consigue a (antes $649.999,00). 6 cuotas sin interés. Parlante bt Stromberg Tempo2 2x12: Tiene un 20% de rebaja , con un precio de $669.000,00 (antes $839.000,00). 6 cuotas sin interés.

Tiene un , con un precio de (antes $839.000,00). 6 cuotas sin interés. Torre de sonido Philips 260w tax5509 77: Con un 17% de descuento , su valor es de $699.000,00 (antes $849.000,00). 6 cuotas sin interés.

Con un , su valor es de (antes $849.000,00). 6 cuotas sin interés. Parlante portátil Partybox Encore Essential 2: Posee un 13% de rebaja , quedando en $799.000,00 (antes $929.000,00). 6 cuotas sin interés.

Posee un , quedando en (antes $929.000,00). 6 cuotas sin interés. Torre de sonido Stromberg Ripple Pro: Con un 20% de descuento, se ubica en $799.000,00 (antes $999.000,00). 6 cuotas sin interés.