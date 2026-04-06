Histórico supermercado "líquida" pequeños electrodomésticos: 30 por ciento de descuento y 3 cuotas sin interés

Histórico supermercado "líquida" pequeños electrodomésticos.

Para quienes quieran renovar los productos del hogar, un histórico supermercado lanzó importantes descuentos y promociones en pequeños electrodomésticos con tres cuotas sin interés y 30 por ciento off.

Se trata de la cadena Carrefour que en su tienda online tiene disponibles ofertas en distintos tipos de electrodomésticos como cafeteras, aspiradoras, microondas, pavas eléctricas, freidoras de aire, secador de pelo y mucho más.

Todos los productos tienen hasta un 30 por ciento de descuento ya aplicado y 3 cuotas sin interés con distintas entidades bancarias y con la tarjeta Mi Carrefour, exclusiva de la cadena. La promoción es hasta este martes 7 de abril.

Qué electrodomésticos liquida Carrefour

Cafetera express Mandine inox MEC1450 - Precio: 149.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Aspiradora Klindo sin bolsa kvc29b - Precio: 103.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Microondas Carrefour Home 20 Lts Digital HMO20DBM - Precio: 180.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Jarra eléctrica Bluesky 1.7 Lts BWK2200MA- blanca - Precio: 37.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Airfryer Peabody 7.2l digital pe afd720n - Precio: 149.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Cafetera de filtro Mandine vintage con timer mcm10 - Precio: 49.000 pesos. 3 cuotas sin interés.

Jarra eléctrica Bluesky 1.7 lts. 2200W BWK8366- blanca - Precio: 26.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Cafetera Dolce Gusto Piccolo XS PV1A0158 blanca - Precio: 169.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Sandwichera Mandine XL 2 EN 1 MSWM1400 - Precio: 77.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Aspiradora de mano Suono limpiatapizados hog0330 - Precio: 155.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Jarra electrica Bluesky acero inox bwk17s - Precio: 29.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Airfryer Smartlife Doble Cocción 11L SL AFTO0110DB - Precio: 329.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Cafetera de filtro Bluesky BCM2025- blanca - Precio: 27.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Tostadora Carrefour Home digital 2 rebanadas htd10 - Precio: 44.000 pesos. 3 cuotas sin interés.

Máquina de Coser Godeco Activa - Precio: 369.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Secador de pelo Nalk and Rey nrhd20ac - Precio: 39.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Cafetera Mandine acero inox mcm6011t - Precio: 53.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Airfryer 5 Lts lila tactil Yelmo fr7309 - Precio: 129.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Tostadora digital Smartlife 4 panes sk tod1520 - Precio: 109.000 pesos . 3 cuotas sin interés.

. 3 cuotas sin interés. Cafetera de filtro Mandine digital MCM800T- negra - Precio: 41.000 pesos. 3 cuotas sin interés.