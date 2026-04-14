La cadena de supermercados lanzó ofertas exclusivas para renovar la pantalla sin descuidar el bolsillo.

En la previa de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, miles de argentinos buscan cambiar la televisión para ver mejor los partidos de la Selección Argentina en su búsqueda de la cuarta estrella. Para ello, una importante cadena de supermercados de origen extranjero lanzó grandes descuentos y formas de pago en cuotas para instalar una nueva pantalla en casa.

Se trata de Carrefour, que anunció una lista de beneficios para la compra de televisores inteligentes desde su sitio web. La promoción se destaca no solo por las rebajas directas en el precio de lista, sino también por la posibilidad de pagar en 12 cuotas fijas con tarjeta Visa o la tarjeta Mi Carrefour Crédito.

La oferta abarca diversas marcas y tamaños, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos. A continuación, el detalle de los modelos disponibles:

Smart TV Philips 65" 4K LED Ambilight (65PUD8100/77): Es la oferta más agresiva con un 52% de descuento. Su precio bajó de $1.999.000,00 a $950.000,00. Este modelo cuenta con envío gratis y opción de 12 cuotas fijas.

Smart TV 32" BGH Android PNE040290: Ideal para espacios reducidos, tiene un 39% de descuento . El precio final es de $239.000,00 (antes $398.000,00). Se puede adquirir en 6 cuotas sin interés exclusivamente con Mi Carrefour Crédito.

Smart TV 50" Noblex UHD 4K Google TV DV50X8580: Con un 37% de descuento , este equipo de alta definición cuesta $499.000,00 frente a los $799.000,00 originales. Permite el pago en 12 cuotas fijas.

Smart TV 43" Noblex FHD DV43X7180: Presenta una rebaja del 36% . El valor actual es de $349.000,00 , dejando atrás el precio de $549.000,00. También cuenta con el beneficio de 12 cuotas fijas.

Smart TV 60" BGH QLED Google TV B6026US7G: Con tecnología QLED y un 33% de descuento, el precio se sitúa en $799.000,00, reduciendo el costo inicial de $1.199.000,00. Ofrece financiación en 12 cuotas fijas.

Las ofertas de Carrefour en televisores.

Estas oportunidades permiten que los trabajadores accedan a equipos de última generación con Google TV y resolución 4K, garantizando una experiencia de alta calidad para ver cine, series o deportes sin comprometer la economía del hogar.

Supermercado "líquida" pequeños electrodomésticos

Cabe recordar que a principios de mes, quienes quieran renovar los productos del hogar, esta cadena de supermercados lanzó importantes descuentos y promociones en pequeños electrodomésticos con tres cuotas sin interés y 30 por ciento off.

También desde su tienda online se observaron disponibles ofertas en distintos tipos de electrodomésticos como cafeteras, aspiradoras, microondas, pavas eléctricas, freidoras de aire, secador de pelo y mucho más.