"Es cómplice de los aumentos": desde Formosa apuntaron contra el diputado Basualdo por sus dichos contra la provincia

El jefe del bloque justicialista en la Legislatura formoseña, Agustín Samaniego, apuntó contra el legislador libertario Atilio Basualdo por sus críticas hacia la provincia y por, según sostuvo, no acompañarlas con acciones concretas. “Solo habla en la Cámara de Diputados, pero después no refleja ninguna denuncia real”, afirmó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), en referencia a las intervenciones del legislador nacional.

Las críticas también incluyeron un fuerte cuestionamiento a la postura del legislador frente a la situación económica nacional. Samaniego sostuvo que Basualdo debe dar explicaciones “por qué es cómplice de un Gobierno que aumenta los combustibles, la mercadería y la energía eléctrica”, en referencia a las medidas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei.

El dirigente justicialista consideró que estas políticas tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los formoseños y cuestionó la falta de posicionamiento crítico por parte de los representantes nacionales de la provincia. En esa línea, planteó que la ciudadanía debería conocer qué gestiones realizan los legisladores ante el Gobierno nacional para mitigar los efectos de la crisis.

En el mismo sentido, Samaniego extendió sus cuestionamientos al senador nacional Francisco Paoltroni, a quien acusó de centrar su agenda política en la propuesta de intervención de la provincia. “Es lo único que plantea”, señaló, y cuestionó la falta de proyectos vinculados a áreas clave como salud, educación, producción o turismo.

El diputado provincial también defendió el modelo cooperativo formoseño, al que Basualdo había criticado previamente. Según explicó, se trata de un sistema que se consolidó en momentos de crisis y que hoy vuelve a cobrar relevancia como herramienta de solidaridad y desarrollo local. “Para Formosa no trajeron nada”, lanzó Samaniego, al referirse tanto a Basualdo como a Paoltroni. En esa línea, insistió en que los representantes nacionales deberían rendir cuentas sobre su gestión y explicar qué beneficios concretos han logrado para la provincia.

Los dichos de Basualdo

En declaraciones a Radio Parque, el diputado nacional por Formosa de La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, protagonizó un fuerte pronunciamiento contra el gobernador Gildo Insfrán, al asegurar que "debería estar preso" por el daño ocasionado a la provincia tras décadas de gestión.

El legislador relató que sus dichos se produjeron en el marco de un tenso debate en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados, donde se desempeña como vicepresidente. Allí, según indicó, se generaron cruces con referentes del kirchnerismo como Agustín Rossi y Germán Martínez, a quienes acusó de defender un modelo que, según sostuvo, "ha perjudicado gravemente a los formoseños".

Por último, expresó su respaldo al senador Francisco Paoltroni, quien impulsa un proyecto de intervención federal en la provincia. "Estoy totalmente de acuerdo y acompañando esa iniciativa para liberar a los formoseños", concluyó.

Quién es Atilio Basualdo

El intendente Basualdo, quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política. Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.

En paralelo a su proyección electoral, Basualdo se vio envuelto en episodios que generaron controversias en la provincia. Uno de los más resonantes está vinculado a un presunto pedido que habría realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de un gendarme. Este agente había encabezado un operativo exitoso contra el contrabando en Las Lomitas, donde fueron decomisados productos que, según la denuncia, habrían sido enviados por el yerno del propio intendente. La solicitud de apartarlo del distrito, interpretada como una maniobra para proteger intereses personales, habría contado con la anuencia de la cartera nacional dirigida por Patricia Bullrich.

Otro cuestionamiento recae en su actividad empresarial. Basualdo es propietario de BM Combustibles, una estación de servicio emplazada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. De acuerdo con la documentación judicial, la ocupación de esos predios es ilegal. La Dirección Nacional de Vialidad promovió una causa de desalojo y logró resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, la medida aún no fue ejecutada por la administración nacional, lo que mantiene el litigio abierto y en suspenso.

El caso más grave que lo involucra es investigado por la jueza Gabriela Plazas. Basualdo enfrenta acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. El hecho se originó durante un operativo policial en el que un empleado municipal embistió con su vehículo a efectivos de la policía provincial, ocasionando heridas y dándose luego a la fuga. Aunque el acusado permanecía prófugo, fue fotografiado en una fiesta junto al intendente, lo que alimenta sospechas de encubrimiento y protección política.