"Total desprecio": Basterra cruzó a Basualdo por los desmontes ilegales en Formosa y pidió el embargo de su dieta

Tras un intenso debate parlamentario, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En este marco, una de las intervenciones más destacadas fue la del diputado formoseño de Unión por la Patria, Luis Basterra, quien apuntó contra el diputado libertario Atilio Basualdo por violar la Ley Nacional de Bosques y pidió por el embargo sobre su dieta.

Durante su intervención, Basterra comenzó: "El diputado Basualdo ha violado la Ley Nacional de Bosques, atentando contra el ambiente con la única finalidad de engrosar su patrimonio personal. Con total desprecio y solo con fines de lucro, el legislador desmontó 659 hectáreas". Para graficar, el legislador explicó que es el equivalente a dos veces los Bosques de Palermo.

Según indicó, esta irregularidad fue detectada por el sistema de alerta temprana del Estado nacional y el diputado libertario fue condenado a pagar más de $624 millones de pesos de capital, más $124.928.832 pesos en concepto de intereses.

"Sin embargo, el diputado pretende eludir su responsabilidad manteniéndose como un infractor moroso en abierta contraposición con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el de preservar y recomponer el daño ambiental. Su actual demanda judicial ordena el embargo sobre la dieta del diputado Basualdo para resarcir el daño ambiental causado", prosiguió Basterra, aunque remarcó que esto aún sigue sin cumplirse.

Desmontes ilegales en Formosa

El Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa aplicó sanciones económicas por varios cientos de millones de pesos al senador nacional Francisco Paoltroni y al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, por estar involucrados en desmontes ilegales y compras irregulares de tierras fiscales en el interior provincial. Según detallaron desde el organismo, la investigación administrativa reveló múltiples violaciones a las normativas ambientales vigentes.

Según trascendió, la causa apunta a cambios de uso de suelo sin autorización o con permisos pero sobre zonas que sus límites fueron excedidos lo que se evalúa como una violación a la normativa vigente. Basualdo fue multado por aproximadamente 1025 millones de pesos por desmontes de 467 hectáreas en cercanías a Pozo Molina, la cual es una zona considerada de alto valor biológico para el ecosistema, debido a los corredores. La segunda sanción es por 192 hectáreas desmontadas del Quemado Nuevo.

La situación judicial del senador nacional Francisco Paoltroni se volvió más compleja en los últimos días tras la condena dictada por la Justicia de Formosa, que lo obliga a abonar una multa superior a los 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este escenario se suman antecedentes de infracciones previas cometidas en 2017 y 2018, que según autoridades provinciales aún no fueron regularizadas.

La votación en Diputados

La Cámara baja aprobó el proyecto que ya venía con media sanción del Senado y que habilita a que cada provincia defina su área periglaciar. El texto contó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstensiones.

Para el quórum y la sanción, el oficialismo contó con el respaldo de sus socios habituales, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), pero también con bloques que representan a provincias mineras como Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) y Elijo Catamarca.