Los tres jugadores que puede perder Costas en Racing en junio

Mientras Racing espera por la gran oportunidad para avanzar a los playoffs del Torneo Apertura, hay tres futbolistas del plantel que comanda Gustavo Costas que pueden dejar el club en el mes de junio. Por supuesto, significarían bajas sensibles para el DT que no comenzó el 2026 de la mejor manera. Algunos de los nombres ya trascendieron y se espera que se confirmen cuando se abra oficialmente el libro de pases para la segunda mitad de la temporada.

Quiénes son los tres jugadores que no seguirían en el Racing de Gustavo Costas en junio

Santiago Sosa

El exhombre de River Plate es uno de los futbolistas que no tiene confirmado su futuro en el equipo de Avellaneda. Según informó el periodista Jerónimo Torres Santoro en AZZ, "si Sosa tiene ganas de hablar, que lo hable, pero decidió no seguir en Racing después de junio". A su vez, añadió que "se siente destratado y económicamente no lo atienden como corresponde". Acerca de esta cuestión, Germán García Grova sostuvo que "quizás le prometieron algo y no cumplieron".

Marcos Rojo

Después de su error y expulsión en el clásico contra River en Avellaneda, el defensor quedó en el ojo de la tormenta. Para colmo, su imagen junto a Cristian Medina -excompañero en Boca- tras la derrota ante los de Eduardo "Chacho" Coudet intensificó el conflicto y lo dejó en la cuerda floja. Tal es así que trascendió que desde Racing estarían considerando rescindirle el contrato antes del 31 de junio, cuando culmina.

Marcos Rojo puede irse de Racing en junio

Agustín García Basso

El defensor está en el radar de San Lorenzo para ser refuerzo en el mercado de pases venidero. El "Ciclón" mostró interés y estuvo muy cerca de concretar el acuerdo que finalmente no llegó a buen puerto, pero todo indica que tendrá revancha en las próximas semanas. Esto se sumó a las recientes declaraciones de Julián Wajstejn, representante del futbolista, quien aseguró que "antes uno hablaba directamente con el presidente, hoy con el director deportivo que es Sebastián Saja y las respuestas llegan después. Es momento para cambiar de aire".

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El duelo entre la "Academia" y el "Guapo" tendrá lugar este viernes 24 de abril en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón por la fecha 16 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 21.30 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo de TNT Sports Premium. Por otro lado, Pablo Echavarría será el árbitro de este trascendental cotejo.

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