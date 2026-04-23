Así es Arlington, Texas, ciudad donde la Selección Argentina jugará en el Mundial 2026: dónde queda y mapa

La ciudad de Arlington, Texas.

La Selección Argentina tiene por delante el sueño de poder defender el mundial que ganó cuatro años atrás en este 2026. El comienzo de ese sueño por la copa lo comenzará desde el Grupo J en la fase de grupos, donde deberá enfrentarse primero contra Argelia en la ciudad de Dallas, mientras que para la fecha 2 y 3 se instalará en Arlington, Texas, donde enfrentará a Austria y a Jordania.

Allí tendrá que disputar dos encuentros en el AT&T Stadium, un recinto que ofrece una capacidad por encima de los 80.000 espectadores, techo retráctil, climatización y una infraestructura pensada para eventos masivos. Este lugar albergará nueve partidos del Mundial 2026, incluido un cruce de semifinales, conviritiendose en una de las sedes con más demandas de partidos. Y cuenta con 80.000 asientos, con configuraciones que pueden ampliarse en grandes eventos.

Cómo es y dónde queda Arlington, ciudad donde se presentará Argentina

Arlington es una ciudad ubicada en el condado de Tarrant en el estado estadounidense de Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth metroplex, al sur estadounidense. En el Censo de 2010 tenía una población de 365.438 habitantes. Este sitio tuvo su fundación en 1876 en Texas. Con el tiempo creció y se la nombró el centro de la buena tierra en 1884, ya que su tierra era muy buena para el cultivo.

Dentro de los atractivos que se pueden encontrar para realizar en este lugar está el cementerio nacional de Arlington, establecido durante la guerra de Secesión, en terrenos que pertenecían al general confederado Robert E. Lee. Está situado cerca del Río Potomac, en las proximidades del Pentágono. También se puede visitar el parque temático Six Flags Over Texas y del parque acuático Hurricane Harbor, además de las compras, el golf y el ambiente nocturno.

El AT&T Stadium.

Arlington ofrece también una animada cultura de música sinfónica y música en directo, así como museos y teatros. Esta ciudad es la sede del equipo de béisbol Texas Rangers y es la nueva sede de los Dallas Cowboys tras la construcción del AT&T Stadium, concluido en 2009, que se volvió el principal atractivo deportivo que tiene esta ciudad con mucha cultura del país.

El Parque Temático Six Flags.

Mundial 2026: los partidos que se juegan en Arlington, Texas

Fase de grupos

14 de junio: Países Bajos vs Japón (Grupo F)

17 de junio: Inglaterra vs Croacia (Grupo L)

22 de junio: Argentina vs Austria (Grupo J)

25 de junio: Japón vs. Suecia (Grupo F)

27 de junio: Jordania vs Argentina (Grupo J)

Dieciseisavos de final

30 de junio: 2° Grupo E vs 2° Grupo I

3 de julio: 2° Grupo D vs 2° Grupo G

Octavos de final

6 de julio: Ganador Partido 83 vs Ganador Partido 84

Semifinal