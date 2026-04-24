Soldado EEUU acusado de apuestas sobre destitución de Maduro queda en libertad bajo fianza

FOTO DE ARCHIVO: Primera comparecencia del presidente venezolano Nicolás Maduro para enfrentar cargos federales estadounidenses, en Manhattan.

Un soldado del Ejército de Estados Unidos acusado de ganar 400.000 dólares usando información privilegiada para apostar por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro ha quedado ‌en libertad bajo fianza de 250.000 ‌dólares, informó el viernes un portavoz del Departamento de Justicia.

Gannon Van Dyke, quien según los fiscales estuvo involucrado en la planificación y ejecución de la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas, fue acusado el jueves en un tribunal federal de Manhattan de cargos que incluyen fraude de materias primas, fraude electrónico y uso ilegal de información confidencial para beneficio personal.

Al ordenar el viernes la puesta en libertad de Van Dyke, de 38 años, el ​juez federal de primera ⁠instancia Brian Meyers también le exigió que entregara su pasaporte y sus armas de fuego, ‌a menos que se le ordenara poseerlas por mandato militar. Van Dyke ⁠no se declaró culpable ni inocente.

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Van Dyke deberá ⁠comparecer el martes ante la jueza federal de distrito Margaret Garnett en Manhattan, quien supervisará su caso. Reuters no pudo identificar de inmediato a su abogado defensor.

En la primera acusación por uso ⁠de información privilegiada presentada por el DoJ relacionada con un mercado de predicción, ​los fiscales afirmaron que Van Dyke apostó más de 33.000 dólares ‌en Polymarket entre el 27 de diciembre ‌y el 2 de enero a que Maduro pronto dejaría el cargo y que ⁠las fuerzas estadounidenses entrarían pronto en Venezuela.

En ese momento, los mercados asignaban bajas probabilidades a esos acontecimientos, lo que significa que las apuestas le reportaron más de 400.000 dólares, según la acusación.

Van Dyke retiró los fondos de Polymarket tras la captura de Maduro, según la fiscalía. ​Luego, supuestamente pidió ‌al mercado de predicción que eliminara su cuenta, en lo que la fiscalía calificó como un intento de ocultar su identidad.

Polymarket afirmó que remitió el asunto al DoJ y cooperó con la investigación.

"Colaboramos de forma proactiva con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado", declaró el viernes Shayne Coplan, ⁠fundador y director ejecutivo de Polymarket, en una publicación en X.

Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, es soldado en servicio activo desde 2008 y está destinado en Fort Bragg, en Carolina del Norte.

Los fiscales afirmaron que Van Dyke participó en la "planificación y ejecución" de la captura de Maduro, pero no dieron más detalles.

La acusación hizo referencia a una fotografía que Van Dyke subió a su cuenta de Google en la madrugada del 3 de enero, ‌horas después de que el ejército estadounidense trasladara a Maduro al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.

"Esa fotografía muestra a Van Dyke en lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, vestido con uniforme de combate del ejército estadounidense y portando un rifle, junto a otras tres personas vestidas con uniformes de combate del ejército estadounidense", reza ‌la acusación.

Una persona con conocimiento del asunto dijo que al soldado se le impidió abrir una cuenta en la plataforma de mercados de predicción Kalshi.

Según la denuncia presentada ante la Comisión de Comercio de ‌Futuros de Materias Primas (CFTC), ⁠el soldado intentó crear una cuenta en otra plataforma de contratos sobre eventos no identificada, pero se le impidió hacerlo a pesar de ponerse ​en contacto con el servicio de asistencia de la plataforma alrededor del 26, 27 y 28 de diciembre.

Esa plataforma era Kalshi, según la fuente, que pidió permanecer en el anonimato dado que el asunto es confidencial.

Con información de Reuters