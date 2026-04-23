Dónde ver la Champions League en Argentina por TV online de manera legal

El trofeo de la UEFA Champions League.

La UEFA Champions League es sin duda alguna el torneo más importante que tiene el fútbol europeo. En este certamen compiten los mejores equipos del viejo continente en busca de la gloria máxima. Y se pueden vislumbrar los presupuestos más abultados del planeta, con los jugadores de élite compitiendo mano a mano cada año por superarse y quedarse con la "orejona", como se conoce al trofeo por su particular forma.

Desde la temporada 2024/2025 la competencia cambió su formato, pasando de tener una tradicional fase de grupos dividida en 8 grupos de cuatro equipos cada uno a adoptar el sistema suizo, con una fase liga única de 36 equipos donde después de ocho fechas se definen las clasificaciones a la instancia de playoff. Una forma que se encontró para sumar partidos atractivos a la competencia desde principio de año y que obliga a los buenos equipos a no relajarse.

Dónde se puede ver la Champions League sin riesgos de forma segura

Ver partidos de la "orejona" por lugares como Xuper TV y Fútbol Libre es ilegal y no es seguro.

De forma legal, se pueden seguir todos los partidos de la Champions League por ESPN a través de cualquier servicio y por servicio streaming a través de Disney +-

Los máximos ganadores de la Champions League

El máximo ganador histórico de la UEFA Champions League es el Real Madrid, club que se quedó con el certamen en 15 ocasiones. Con el club español se dio la particularidad de que la ganó cinco veces seguidas desde su creación en la temporada 1955-56, luego la ganó en la temporada 1965-66 y de ahí en más estuvo 32 años sin ganar el trofeo hasta el año 1998. Una sequía que no le impidió mantener un reinado que sostiene desde que se inventó el campeonato.

Cafú, Seedorf y Kaká con el último Milan campeón en 2007.

Más atrás aparece el Milan con 7 conquistas, que no gana el trofeo desde el 2007. Y con seis conquistas le siguen el Liverpool y el Bayern Munich en la carrera. Barcelona la ganó en cinco ocasiones, con la particularidad de que cuatro de ellas fueron en este siglo y durante la era Messi. Ajax aparece un presea detrás con cuatro Champions, mientras que con tres están Manchester United e Inter, entre los más ganadores.

Los premios de la Champions League en 2026