Sin Mundial 2026: Una figura de Francia se lesionó en Champions League y se queda sin Copa del Mundo

A menos de dos meses para el comienzo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Francia recibió una pésima noticia: Hugo Ekitike, figura de 'Les Bleus', se rompió el tendón de Aquiles en el duelo de vuelta entre Liverpool y Paris Saint-Germain por los cuartos de final de la Champions League. El delantero del conjunto inglés cayó solo sobre el terreno de juego y quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor; debió ser retirado en camilla por el equipo médico, y el primer diagnóstico resulta poco alentador ya que se trata de una lesión que demanda al menos nueve meses de recuperación. De esta manera, se perderá la cita mundialista y le suma una nueva preocupación al entrenador Didier Deschamps.

¿Cuándo juegan Liverpool y PSG?

El partido entre Liverpool y PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 15 de abril de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Anfield de Liverpool. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports 2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Maurizio Mariani.

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