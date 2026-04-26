Que es la "Flecha de Plata", el auto histórico con el que corre Colapinto

Franco Colapinto se prepara para un momento único en la historia del automovilismo argentino, ya que será el primer piloto en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires después de catorce años. El evento tendrá lugar en Palermo, donde el joven corredor de Alpine mostrará dos vehículos emblemáticos: un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, conocido como la Flecha de Plata, que inmortalizó a Juan Manuel Fangio.

La réplica del W196 fue construida por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce fielmente el modelo con el que Fangio se coronó campeón mundial en 1954 y 1955. Aunque el auto está diseñado para alcanzar hasta 250 km/h, en la exhibición circulará a una velocidad controlada para respetar el espíritu festivo de la ocasión. Este monoplaza cuenta con un motor Mercedes más moderno que el original y forma parte de la colección del museo dedicado a Fangio.



El Mercedes-Benz W196 fue el auto con el que Fangio dominó la Fórmula 1 durante dos temporadas consecutivas. Entre 1954 y 1955, Mercedes compitió en veinte carreras, logrando dieciséis victorias, de las cuales once fueron gracias al piloto argentino. Este vehículo se destacó por su diseño innovador y su potencia, y su color plateado le valió el apodo de Flecha de Plata, que se aplicaba a todos los autos de la escudería Mercedes de esa época.

Una de las unidades originales del W196 estuvo casi seis décadas en el museo del Indianapolis Motor Speedway gracias a una donación de Mercedes en 1965. Jason Vansickle, curador del museo, comentó: “Es un auto hermoso, es un auto muy histórico, está un poco fuera de nuestra ventana de visión. Hemos tenido la suerte de ser administradores de este vehículo durante casi 60 años y ha sido una gran pieza en el museo”.

El legado del W196 también está marcado por el trágico accidente en las 24 Horas de Le Mans en 1955, que provocó la muerte de 84 personas y llevó a Mercedes-Benz a retirarse de las competencias durante varias décadas. No fue hasta 2010 que la marca volvió a la Fórmula 1, logrando un dominio absoluto con ocho títulos de constructores y siete de pilotos, seis de ellos con Lewis Hamilton y uno con Nico Rosberg.

A principios de 2025, una de las unidades originales del W196 se vendió por la asombrosa cifra de 42,7 millones de libras esterlinas (equivalente a USD 52,5 millones), reflejando su valor histórico y patrimonial. El coche, identificado con el número de chasis 00009/54, es uno de los cuatro ejemplares completos fabricados y debutó en el Gran Premio de Argentina en 1955.

Además de la exhibición de Colapinto, el Museo de Fangio llevará otros seis monoplazas destacados para mostrar el legado del automovilismo clásico y moderno. Entre ellos se encuentran el Maserati 450S, ganador en las 12 Horas de Sebring de 1957, el Ferrari 166, el Volpi Chevrolet, el Simca Gordini T11, el McLaren MP4/3 que condujo Ayrton Senna y el Renault RE30 de Alain Prost en 1982.