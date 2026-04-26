Así sería el estadio Estudiantes de Río Cuarto techado, según la Inteligencia Artificial

Símbolo de la Asociación Atlética Estudiantes, el Estadio Ciudad de Río Cuarto transita una etapa de renovación estructural permanente. Desde su fundación en la década del 30, el recinto ha adaptado su fisonomía para albergar las máximas categorías del fútbol argentino. Ahora, la Inteligencia artificial reveló cómo sería el recinto techado.

El estadio, conocido popularmente como "El Imperio", fue inaugurado oficialmente el 12 de octubre de 1938. Ubicado en la intersección de la Avenida España y la calle Liniers, el estadio se convirtió rápidamente en el epicentro deportivo de la ciudad. En el año 2017, la institución decidió rebautizarlo como Antonio Candini, en homenaje al dirigente histórico que impulsó el crecimiento del club.

A lo largo de su historia, el estadio ha pasado de ser un modesto campo de juego a un escenario profesional. Las remodelaciones más significativas se han concentrado en la última década, impulsadas por el ascenso del equipo a los torneos nacionales. Cabe mencionar que este año, en un contexto de mucha expectativa, Estudiantes de Río Cuarto instaló tribunas tubulares para aumentar de manera significativa la capacidad de cara al duelo ante River Plate.

De esta manera, la obra le permitió al "León del Imperio" incrementar el aforo en 1.300 espectadores, por lo que pasó de 11.000 a 12.500 lugares habilitados para ese compromiso. La platea preferencial, con el valor máximo de la jornada ($350.000), se ubicó sobre la Avenida España, mientras que se habilitaron sectores populares con precios entre $80.000 (Popular Norte) y $150.000 (Popular Sur) y otras alternativas en platea alta ($250.000) y platea Oeste ($300.000).

Vale recordar que el conjunto cordobés regresó a la máxima categoría del fútbol argentino tras lograr el ascenso desde la Primera Nacional en la temporada pasada, cuando venció a Deportivo Madryn en la final del Reducido.

Así sería el estadio Estudiantes de Río Cuarto techado, según IA Gemini

Descripción de la obra

La propuesta se basa en una estructura de cubierta suspendida y perimetral. Dado que las tribunas laterales tienen alturas y capacidades distintas, se instalarían columnas de acero externas para no restar visibilidad ni espacio en las gradas existentes.

Cubierta: Se utilizarían paneles de policarbonato alveolar en los sectores internos (cerca del campo) para permitir el paso de luz natural hacia el césped híbrido, combinados con chapas de aluminio trapezoidal en la parte exterior.

Se utilizarían paneles de en los sectores internos (cerca del campo) para permitir el paso de luz natural hacia el césped híbrido, combinados con chapas de aluminio trapezoidal en la parte exterior. Cerramiento: Se incluiría un sistema de drenaje pluvial de alta capacidad para canalizar las lluvias intensas de la zona hacia cisternas de reutilización.

Se incluiría un sistema de drenaje pluvial de alta capacidad para canalizar las lluvias intensas de la zona hacia cisternas de reutilización. Iluminación: Sustitución de las torres actuales por un sistema LED integrado en el anillo del techo, mejorando la visibilidad para transmisiones en 4K.

Así sería el estadio Estudiantes de Río Cuarto techado, según la IA Gemini.

Duración estimada

Un proyecto de esta envergadura se estima en un plazo de 18 a 24 meses.

Fase 1 (6 meses): Refuerzo de cimientos y colocación de soportes externos.

Refuerzo de cimientos y colocación de soportes externos. Fase 2 (12-18 meses): Montaje de la estructura metálica y paneles. Lo ideal sería realizar el montaje por sectores para que el club pueda seguir ejerciendo la localía con capacidad limitada.

Presupuesto estimado

Tomando como referencia obras similares en estadios de escala media en Sudamérica, el costo podría oscilar entre los 12 y 18 millones de dólares. El presupuesto varía según la calidad de los materiales y si se incluye un sistema de ventilación forzada para mantener la salud del campo de juego al quedar "encerrado".

Impacto en la capacidad

Contrario a lo que se podría pensar, techar el estadio no necesariamente aumenta la capacidad, pero sí redefine el uso del espacio:

Pérdida mínima: Podría haber una reducción del 3% al 5% en las filas superiores si las columnas de soporte requieren invadir pequeños sectores de grada.

Podría haber una reducción del en las filas superiores si las columnas de soporte requieren invadir pequeños sectores de grada. Ganancia en hospitalidad: El techo permitiría la creación de una nueva hilera de palcos VIP y cabinas de prensa suspendidas bajo la nueva estructura, lo que aumentaría los ingresos por jornada.

El techo permitiría la creación de una nueva hilera de suspendidas bajo la nueva estructura, lo que aumentaría los ingresos por jornada. Capacidad efectiva: Se mantendría cercana a los 11.000 espectadores, pero con una mejora drástica en el confort, garantizando el 100% de ocupación incluso en días de lluvia o sol extremo.

Esta obra posicionaría al "Imperio" como uno de los estadios más modernos del interior de Argentina, apto para eventos internacionales y espectáculos musicales durante todo el año.