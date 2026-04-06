El Estadio Juan Domingo Perón, conocido popularmente como el Monumental de Alta Córdoba, fue inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 1951. Situado en la manzana comprendida por las calles Jujuy, Calderón de la Barca, Sucre y Lope de Vega, el recinto se erigió como un símbolo de la pujanza institucional de Instituto Atlético Central Córdoba, consolidándose como uno de los escenarios deportivos más importantes del interior del país. Ahora, la Inteligencia artificial reveló cómo sería si fuera techado.

A lo largo de sus más de 70 años, la estructura ha sido objeto de diversas intervenciones para acompañar el crecimiento del club. Según los datos oficiales de la institución, la fisonomía del estadio mutó significativamente con la construcción de las bandejas laterales y la cabecera sur. En el marco de su consolidación en la Primera División, el club encaró un plan de obras ambicioso que incluyó la modernización total del sistema lumínico, instalando tecnología LED de última generación que cumple con los estándares exigidos para transmisiones internacionales.

Las remodelaciones recientes también alcanzaron el área de vestuarios, la zona mixta y las cabinas de prensa, que fueron refuncionalizadas íntegramente. Asimismo, se realizaron tareas de pintura en todo el predio y se optimizó el campo de juego con un sistema de riego automatizado y mantenimiento profesional del césped. Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad aproximada para 26.000 espectadores, manteniendo la característica de ser un recinto donde la cercanía de las tribunas con el campo de juego preserva la mística histórica de Alta Córdoba.

Así sería el estadio de Instituto techado, según la IA Gemini

Descripción de la obra: El "techo de la Gloria"

La obra consistiría en la instalación de una cubierta perimetral autoportante de última generación.

Estructura: Se utilizaría un sistema de vigas tipo "cantilever" (voladizo) con estructuras de acero de alta resistencia. Para no comprometer la visión ni la estabilidad de las tribunas actuales, se deberían instalar columnas de soporte externas o reforzar las bases de las tribunas existentes.

Se utilizaría un sistema de vigas tipo "cantilever" (voladizo) con estructuras de acero de alta resistencia. Para no comprometer la visión ni la estabilidad de las tribunas actuales, se deberían instalar columnas de soporte externas o reforzar las bases de las tribunas existentes. Materiales: Se propone el uso de paneles de ETFE (el mismo material del Allianz Arena de Munich) o policarbonato traslúcido en los sectores internos para permitir el paso de la luz solar hacia el césped, combinado con chapas de aluminio prepintadas en blanco y rojo para la parte exterior.

Se propone el uso de (el mismo material del Allianz Arena de Munich) o policarbonato traslúcido en los sectores internos para permitir el paso de la luz solar hacia el césped, combinado con chapas de aluminio prepintadas en blanco y rojo para la parte exterior. Drenaje y fachada: Un sistema de canaletas integradas que recolecten el agua de lluvia para su reutilización en el riego del campo. Además, se cerraría el perímetro con una "piel" de vidrio o metal que le dé un aspecto de arena moderno.

Así sería el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba si fuera techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

Duración de los trabajos

Un proyecto de esta envergadura se divide en fases para intentar no perder la localía por demasiado tiempo:

Fase de Prefabricación (6 meses): Construcción de las vigas y piezas de acero en taller.

Construcción de las vigas y piezas de acero en taller. Fase de Montaje (10 a 14 meses): Instalación de los soportes y el techado propiamente dicho.

Instalación de los soportes y el techado propiamente dicho. Total estimado: Entre 18 y 24 meses. Se podría realizar de forma modular (tribuna por tribuna) para que el equipo pueda seguir jugando en su estadio con capacidad reducida.

Así sería el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba si fuera techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

Presupuesto estimado

El costo de techar un estadio es elevado debido a los materiales y la ingeniería de precisión requerida.

Costo por metro cuadrado: Aproximadamente USD 800-1.200 .

Aproximadamente . Presupuesto total: Se estima una inversión de entre USD 15 y 22 millones, dependiendo de si se incluyen mejoras en iluminación LED y sistemas de sonido integrados en el techo.

Impacto en la capacidad

Aquí hay un punto clave: la capacidad no debería disminuir e incluso podría aumentar.

Ganancia por codos: Al integrar el techo, se facilita el cierre total de los "codos" (las esquinas), lo que permitiría sumar nuevas filas de asientos o palcos en esos sectores que hoy están vacíos o incompletos.

Al integrar el techo, se facilita el cierre total de los "codos" (las esquinas), lo que permitiría sumar nuevas filas de asientos o palcos en esos sectores que hoy están vacíos o incompletos. Optimización de plateas: La estructura permitiría modernizar la platea alta y quizás añadir una fila de palcos VIP suspendidos bajo el nuevo techo, lo que aumentaría la capacidad operativa y de recaudación.

La estructura permitiría modernizar la platea alta y quizás añadir una fila de suspendidos bajo el nuevo techo, lo que aumentaría la capacidad operativa y de recaudación. Resultado: El estadio podría pasar de sus ~26.000 espectadores actuales a unos 30.000 - 32.000 espectadores cómodamente sentados y protegidos.

Beneficio adicional: Acústica y presión

Techar el estadio transformaría la acústica del Juan Domingo Perón. El sonido de la hinchada "rebotaría" en la cubierta, multiplicando la presión sonora.