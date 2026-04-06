La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, difundió los primeros resultados de la autopsia practicada al enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, de 44 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el viernes pasado en un departamento del barrio porteño de Palermo.

El adelanto del informe remitido por el Cuerpo Médico Forense indica que la muerte se produjo a raíz de una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar, una afección cardiovascular que el hombre padecía previamente. Sin embargo, los investigadores aguardan los estudios histopatológicos y toxicológicos para completar el análisis médico-legal.

El estado del cuerpo y la data del fallecimiento

Según los peritos, el cadáver fue hallado en posición sentada y no presentaba lesiones traumáticas ni heridas defensivas. Solo se observó una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho. La data de la muerte se estima en un lapso de entre tres y cinco días antes de la autopsia, que se realizó el 4 de abril de 2026 a las 8 de la mañana.

El hallazgo en la escena

El descubrimiento ocurrió el 3 de abril, alrededor de las 13.40, cuando personal policial ingresó al departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 junto a familiares del fallecido. Allí lo encontraron sentado en una silla, sin signos vitales. Minutos después, un médico del SAME constató el fallecimiento.

Durante la inspección, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad secuestraron varios elementos en la cocina: una caja pequeña de cartón con ampollas (dos de ellas parcialmente rotas y una tercera vacía en el cesto de basura), una jeringa y un guante de látex. También incautaron tres teléfonos celulares (iPhone, Samsung y Xiaomi), que los familiares reconocieron como pertenecientes a la víctima.

Las sustancias halladas bajo la lupa

Entre los fármacos encontrados figuran propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg y lidocaína. La fiscalía ordenó medidas para determinar la trazabilidad de estos medicamentos, su origen y las posibles responsabilidades vinculadas a cómo fueron obtenidos. Las ampollas abiertas fueron remitidas al Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, donde se analizarán el próximo 13 de mayo. Los resultados preliminares se estiman en un plazo de siete días hábiles, aunque podría extenderse si se requieren nuevas pruebas.

La investigación en curso

Hasta el momento, los investigadores no hallaron indicios que permitan suponer la participación de terceras personas en el fallecimiento. La causa está delegada en la fiscalía conforme al artículo 196 bis del Código Procesal Penal, ya que no se han individualizado responsables. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone.

La pesquisa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas a medida que lleguen los resultados pendientes.