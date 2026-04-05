Cuales son los documentos que tengo que usar si o si en el auto

Circular en auto por las calles y rutas del país implica cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente. En Argentina, los conductores deben llevar ciertos documentos obligatorios que pueden ser solicitados en controles de tránsito o ante cualquier incidente vial. No contar con ellos puede derivar en multas, retención del vehículo o incluso la imposibilidad de continuar circulando.

Uno de los documentos fundamentales es la Licencia Nacional de Conducir. Este permiso certifica que el conductor está habilitado para manejar el tipo de vehículo que conduce y que ha aprobado los exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos correspondientes. Es indispensable que la licencia esté vigente, ya que conducir con el registro vencido es considerado una infracción.

Otro documento obligatorio es la Cédula de Identificación del Vehículo, conocida popularmente como cédula verde. Este documento acredita la titularidad del vehículo y permite circular libremente dentro del territorio nacional. En caso de que quien maneje no sea el titular del auto, puede presentar la cédula azul, que autoriza a una persona específica a conducir ese vehículo.

Además, todos los autos deben contar con el comprobante del seguro obligatorio, específicamente el Seguro de Responsabilidad Civil. Este seguro cubre los daños que el vehículo pueda causar a terceros en caso de un accidente. Circular sin seguro es una falta grave y puede derivar en sanciones importantes.

También es obligatorio llevar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), dependiendo de la jurisdicción. Este control certifica que el vehículo se encuentra en condiciones mecánicas adecuadas para circular, evaluando aspectos como frenos, luces, dirección y emisiones contaminantes. En muchos distritos, la oblea de la verificación se coloca en el parabrisas, pero igualmente es recomendable llevar el comprobante correspondiente.

Otro documento que puede ser requerido es el Documento Nacional de Identidad (DNI) del conductor. Si bien no siempre se solicita en controles rutinarios, es un documento personal indispensable para acreditar la identidad ante autoridades de tránsito o fuerzas de seguridad.

Con el avance de la digitalización, muchos de estos documentos también pueden presentarse en formato digital a través de aplicaciones oficiales. En particular, la app Mi Argentina permite mostrar la licencia de conducir, la cédula verde y el seguro desde el teléfono celular. Estas versiones digitales tienen la misma validez legal que las físicas en gran parte del país, aunque se recomienda llevar al menos una copia física ante posibles problemas de conectividad o batería.

Más allá de los documentos, la normativa también exige contar con ciertos elementos de seguridad dentro del vehículo, como matafuegos con carga vigente y balizas portátiles. Si bien no son documentos, su ausencia también puede generar multas durante un control vehicular.

En síntesis, antes de salir a la ruta o circular por la ciudad, los conductores deben asegurarse de llevar Licencia Nacional de Conducir vigente, cédula verde o azul, seguro obligatorio, VTV o RTO y el DNI. Tener toda la documentación en regla no solo evita sanciones, sino que también contribuye a una circulación más segura y responsable para todos.