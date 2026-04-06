Escracharon en vivo a una figura de América que votó a Milei y nunca lo dijo: "Votá bien"

La ex Gran Hermano apuntó contra la conductora.

Un tenso momento se vivió en Infama (América TV), cuando Viviana Colmenero y Marcela Tauro quedaron envueltas en un fuerte intercambio al aire. El debate comenzó cuando la ex ganadora de Gran Hermano decidió cuestionar a la conductora por declaraciones pasadas vinculadas a su postura política.

En medio del programa, Colmenero fue directa y lanzó hacia Marcela Tauro: “Vos que no sabes votar, no tenés que hablar de política”, frase que sorprendió al panel y elevó la tensión en el estudio. Según explicó, se basaba en comentarios que la propia Tauro había realizado en un streaming tiempo atrás. Ante eso, la periodista respondió con rapidez: “No dije que no sé votar”, y recordó que su intención había sido evitar discusiones políticas en televisión para no afectar el interés de la audiencia.

Lejos de cerrar el tema, Tauro amplió su postura y reflexionó sobre el escenario electoral argentino: “Es un país en el que lamentablemente votamos todos mal. Los candidatos son un desastre porque todos me demostraron lo mismo. Vi pasar tantos y todos lo mismo”.Luego de eso, Colmenero denunció que en el programa la estaban “censurando” Sin embargo Tauro advirtió: “No me chusees con eso porque sino te saco otro tema”.

Colmenero redobló la apuesta

La ex Gran Hermano continúo interpelando a Tauro en vivo y le gritó: “No, vos votaste mal. La próxima votá bien, por favor, porque después la padecemos todos”. “No todo es lo mismo. Por eso, votá bien, te lo ruego por los jubilados”, sostuvo Colmenero.

Consultada sobre una eventual participación en política, Colmenero respondió: “Milito por el bien, no por el mal que pide créditos millonarios y al jubilado le cortaron los créditos de la ANSES”. En la misma línea, sumó: “Vos sos una persona de bien trabajadora, pero lamentablemente a veces no hay conciencia colectiva y se vota mal”.

Antes de cerrar el intercambio, la ex participante del reality apeló a la empatía social y le pidió a Tauro: “Pensá en el otro, en el que quedó sin laburo y está desocupado”. Frente a las críticas por llevar la discusión política al programa, defendió su postura afirmando: “Tiene que ver con todo porque somos ciudadanos”. Finalmente, concluyó con una definición contundente: “(Por los que sufren) no votó a un gobierno que le da la espalda al pueblo”.